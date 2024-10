Pamela Franco, exintegrante del grupo 'Alma Bella', se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciada por incumplimiento de contrato en dos eventos recientes. El primero ocurrió en una boda en Juliaca, donde la cantante habría llegado tarde y exigido el pago completo de su presentación. El segundo, en Cajamarca, donde una empresaria asegura que la artista no se presentó en una discoteca tal como estaba pactado. Ante estas acusaciones, su mánager, Irwin Morales, rompió el silencio y aclaró varios puntos en una reciente entrevista.

Durante su participación en 'América Hoy', Morales se mostró firme en su defensa, negando varios de los cargos en contra de Pamela Franco. Señaló que en el caso de Cajamarca, la empresaria denunciante nunca realizó el pago completo del contrato y aclaró que, aunque devolverán una parte del dinero, las cifras mencionadas por la denunciante son exageradas. Respecto a Juliaca, Morales afirmó que aún no han recibido una demanda formal, y que los detalles presentados en redes sociales no corresponden con la realidad de los hechos.

Denuncia en Cajamarca: La versión del mánager de Pamela Franco

El primer incidente que generó controversia se produjo en Cajamarca, donde Pamela Franco fue acusada de no asistir a un concierto programado en una discoteca local. Según la empresaria que hizo la denuncia, el monto pactado por la presentación fue de 11 mil soles, dinero que, supuestamente, fue transferido al equipo de la cantante. Sin embargo, el mánager de Pamela Franco negó esta versión durante su entrevista. "Con el tema de Cajamarca, nunca he hablado con la señora que sale a pronunciarse", afirmó Morales, añadiendo que la cifra mencionada por la empresaria es incorrecta. "Voy a devolver los 9 mil soles a la empresa promotora en Trujillo, pero esos 11 mil soles que señaló la señora, no sé de dónde lo sacó", agregó.

El caso de Cajamarca ha sido uno de los más discutidos en redes sociales, donde los usuarios han pedido explicaciones a Pamela Franco y su equipo sobre la ausencia en el evento. Morales aclaró que cualquier devolución será realizada a la promotora oficial, pero que la situación no fue gestionada directamente con la empresaria que hizo la denuncia.

Controversia en Juliaca: la boda que generó la polémica

El segundo caso que ha envuelto a Pamela Franco en el escándalo ocurrió en Juliaca, donde una novia denunció públicamente a la cantante por haber llegado tarde a su boda, evento para el cual había sido contratada con siete meses de antelación. En un video que se viralizó en redes sociales, la organizadora del matrimonio explicó a los invitados que Pamela Franco llegó tarde y exigió el pago completo por su presentación a pesar del incumplimiento en los horarios acordados.

Yandira Martínez mostró los chats y pruebas que demostrarían que Pamela Franco incumplió el contrato. Foto: captura/América TV

La organizadora del evento expresó: "Hace una hora y media debería estar aquí la artista Pamela Franco, pero acaba de llegar", e indicó que procederían a denunciar a la cantante por incumplimiento de contrato. Según el mánager de Franco, hasta el momento no han recibido ninguna notificación legal por parte de los organizadores del evento en Juliaca, y no han mantenido contacto directo con los denunciantes.

Estos casos han generado gran controversia en la carrera de Pamela Franco, y el equipo de la cantante continúa defendiendo su postura en medio de las críticas. Mientras tanto, el público sigue expectante a nuevas declaraciones o acciones legales en su contra.