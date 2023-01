¿Cuánto ganaba la ‘Pantera’ Zegarra en “Combate” y por qué le pagaron más que a otros?

Con el podcast de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, los secretos de “Combate” se han ido develando uno por uno. El último invitado de “COM FM” fue el boxeador profesional David ‘Pantera’ Zegarra, quien también fue parte del reality juvenil de ATV.

¿Cómo ingresó la ‘Pantera’ Zegarra a “Combate”?

En conversación con sus excompañeros de “Combate”, el boxeador peruano de 38 años aseguró que él se negó las dos primeras veces que Marisol Crousillat le ofreció entrar al programa de competencias.

“¿No quieres entrar a ‘Combate’?”, le habría preguntado a Zegarra. A lo que él respondió: “No, yo soy deportista, un boxeador serio”. El segundo encuentro fue parecido, al igual que la respuesta. Sin embargo, en la tercera vez sí se concretó su ingreso.

¿Cuál fue el sueldo de la ‘Pantera’ Zegarra en “Combate”?

Después de las dos negativas y como la ‘Reina madre’ de “Combate” era insistente, lo llamó por teléfono y lo citó en las oficinas de ATV. Le dijo cuál sería el sueldo que recibiría y David Zegarra se negó. En el siguiente intento, Marisol Crousillat le ofreció más dinero, pero no logró que la ‘Pantera’ diera su brazo a torcer.

Tuvo que haber una mejor propuesta económica para que Zegarra aceptara convertirse en un chico reality. Lo primero que hizo fue contarle a su mamá que iba a ser parte de “Combate” y su mamá se alegró por el sueldo que iba a recibir.

Luego de que Mario Irivarren y Fabianne Hayashida le pidieran que revelara cuánto le ofrecieron, David Zegarra contó que al inicio le ofrecieron 1.000 dólares. “Yo no había visto esa plata nunca en mi vida. En el IPD me pagaban 1.200 soles”, dijo. Pese al ofrecimiento, no aceptó.

Cuando le dijeron que podía ganar 1.500 dólares mensuales, tampoco aceptó. Recién se animó a ser un chico reality por 2.000 dólares. Sin embargo, al inicio, no la pasó tan bien. “Temblaba, no saben cómo temblaba. Estaba recontra perdido”, expresó.

¿Por qué la ‘Pantera’ Zegarra la pasó mal en “Combate”?

David Zegarra, quien ha protagonizado más de un enfrentamiento con su par Jonathan Maicelo, recordó que después de su primer programa en “Combate”, el 6 de agosto de 2012, se fue a su casa a llorar. “Le dije a mi mamá: ‘No aguanto ese programa, no me siento bien’”, recordó. Finalmente, su madre lo animó a continuar en el reality.

Como se recuerda, la mala experiencia en “Combate” ya la había contado en una reciente entrevista con ChiquiWilo, en la que confesó que durante sus primeros días fueron difíciles porque no conocía el manejo de la televisión.

“Te juro que la primera semana me quise largar, yo lloraba porque no me podía desenvolver bien. Me dieron un par de semanas más y me volví un ‘loco calato’. Aprendí la magia que es ser artista en televisión”, detalló en la conversación.