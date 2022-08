Amanda Portales: “Los homenajes se dan en vida”

“Puedo decir con orgullo que he recibido y sigo recibiendo homenajes y no solo en Perú. Los disfruto y emociona recibir tantos halagos”, dice la reconocida folclorista Amanda Portales lamentando que muchas veces el artista sea reconocido cuando ya no está con vida.

“Los homenajes se dan en vida, claro que sí. Yo no me cansaré de agradecer todo el amor que recibo y lo tomo, además, como una cosecha al trabajo que he venido haciendo”, dice honestamente.

La llamada ‘Novia del Perú’, o también bautizada, en los últimos años, como ‘Leyenda Viva de la Música Andina Peruana’, se alista para presentar el espectáculo ‘La leyenda… vive’, este 15 de setiembre en el Gran Teatro Nacional.

“Interpretaré una selección de las más lindas canciones tradicionales andinas del Perú: huaynos, mulizas, huaylarsh, carnavales”, cuenta la artista, que detalla que estará acompañada de músicos, coros y vistosas coreografías regionales. Entradas en Teleticket.

“Estoy feliz porque me encuentro en una etapa plena. Canto desde los tres años y he pasado mil cosas, la más reciente la pandemia y por eso hay que celebrar la vida. La cuarentena de marzo del 2020 me agarró justo antes de subir a un avión y embarcarme a una gira por ocho países de Europa”, dice la artista, quien además disfruta a Valentina, su nieta de un año.

Recuerda que, ante el obligado confinamiento, al igual que millones de personas, se vio en la necesidad de ingeniárselas para generar ingresos económicos. “Acondicioné un espacio de mi casa para grabar saludos, ese fue uno de mis ingresos”.

La respetada intérprete, además, rememora, con tristeza, que el COVID-19 se llevó a muchos amigos y colegas. “Fue algo que nadie esperó. Yo he ido cubierta de pies a cabeza a las puertas de los hospitales a entregar medicinas a algunos compañeros. Muchos pueden criticar que nuestro sector no se caracteriza por guardar pan para mayo, pero deben saber también que han sido mal pagados por malos empresarios o tampoco sabían cobrar”.

Le preguntamos por las nuevas voces del folclore. “Hay muchos artistas que han salido y me da muchísimo gusto porque además tienen estilos distintos. Están los que interpretan la música tradicional andina con algunos pequeños toques de algún otro instrumento, pero sin irse de la línea. Hay otros que sí, pero ya es cosa de cada uno. De mí pueden recibir, no un consejo, sino una sugerencia, porque yo puedo pensar de una manera, pero los tiempos van cambiando. Yo respeto lo que cada uno hace, cómo lo hace y lo presentan”.

Agrega que “a algunas chicas les he aconsejado en cuanto a su vestimenta. ‘Una mujer tiene que saber guardar algo’, les digo. Además las incentivo a que se crean que ellas son su propia competencia”.

De su nieta, dice que es la reina de la casa. “No sabes, nos llegó en el momento más lindo, estamos felices. Nos tiene de vuelta y media. Cuando hago mis entrevistas por Zoom, ella busca protagonismo, balbucea, manda besitos. Yo digo, de repente va a seguir mis pasos y, bueno, si Dios me da vida para verlo, le daré mi respaldo”.