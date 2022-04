‘Samu’ felicita a Magaly por destapar infidelidad de Óscar del Portal: “Volvió a hacerlo”

Una vez más, el periodista de espectáculos Samuel Suárez se pronunció sobre las últimas incidencias de la farándula ‘lorcha’, las cuales están centradas en lo que reveló Magaly Medina en su programa del 26 de abril. La conductora emitió pruebas de las visitas que Fiorella Méndez y Óscar del Portal realizaban a un hotel ubicado a Miraflores en los últimos meses.

Esta no es la primera vez que Magaly presenta primicias en temas de ampays e infidelidades, por lo que ‘Samu’, fundador del portal Instarándula, elogió al equipo de investigación de Magaly Medina por brindar contenido a los medios que hacen prensa de espectáculos.

‘Samu’ elogia ‘bomba’ que lanzó Magaly

“Una vez más, el equipo de ‘Magaly TV, la firme’ volvió a lograr que todos los medios de comunicación volvieran a hacer contenido con sus noticias; o sea, así de simple, no se puede tapar, no puede decir eso no existe porque es una ‘megabombaza’ de nuevo”, comenzó diciendo.

Del mismo modo, acotó que, el trabajo de Medina es destacable, pues generalmente cada programa de espectáculos hace un contenido diferente para no rebotar el del otro. No obstante, la polémica primicia de la periodista obligó a todos los medios que tocan temas de farándula a replicar su material.

“Cuando vemos que un programa rebota el contenido de otro, es porque es tan buena la noticia, ha sido tan reveladora o tan bomba, que no va a quedar otra que sacar”, precisó ‘Samu’.

“Volvió a hacerlo el equipo de ‘Magaly TV, la firme’; se metió al hotel, hizo comparación de pruebas, compararon boletas y ahí está (el resultado)”, concluyó.

‘Samu’ pide a Tepha Loza ir de a pocos con Sergio Peña

En vista de los coqueteos y muestras de afecto públicos que Tepha Loza y Sergio Peña han tenido en los últimos días, el comunicador Samuel Suárez decidió enviarle un mensaje a la chica reality para aconsejarle ir a paso de tortuga con su romance con el seleccionado peruano.