Magaly Medina sobre el comunicado de Jessica Newton: “Si así me quieres, cómo será cuando no”

Magaly Medina aprovechó la pantalla de su programa de espectáculos para hablar sobre las recientes declaraciones que hizo la exmodelo Jessica Newton para defender de las acusaciones que hizo la periodista a su hija, Cassandra Sánchez de Lamadrid, y al cantante, Deyvis Orosco.

La directora del Miss Perú no permitió que quien fue su amiga acuse a su primogénita de abandonar a sus mascotas. Así, no solo negó de cualquier responsabilidad a su mano derecha, sino que habló de la amistad y el significado que hay de esto; sin embargo, también aprovechó en contar algunas cosas de la presentadora de Magaly TV, la firme.

Ante eso, Magaly Medina dio una entrevista a un medio local en el que confesó que, a pesar de cualquier discusión que tenga con quienes fueron sus allegados, no sería capaz de contar lo que sabe por respeto. No obstante, en su programa manifestó: “Hay cosas que me gustan dejar zanjada porque algunos han dicho que esto parece una pelea de callejón y ciertamente creo que no me gusta las peleas de callejones. Eso le dejamos para pelearme con ‘La Barboza’ (por Janet Barboza) de igual a igual, si con esa clase de gentuza a mí no me gusta pelearme mucho menos con una señora tan glamurosa como Jessica Newton, a quien yo consideraba mi amiga”.

Por último, finalizó: “Ahora tengo que decirle, mamita (por Jessica Newton), no me quieras tanto porque si así me quieres, cómo será cuando no”, en referencia a las palabras de Newton, quien aseguró que el sentimiento no cambia, a pesar de las acciones de los amigos.

Magaly Medina contó que su esposo Alfredo Zambrano está preocupado por su salud mental

La conductora Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al mostrarse en la piscina con su esposo Alfredo Zambrano y revelar que el notario se encuentra muy preocupado por la salud mental de su pareja, quien sufre de depresión crónica, aunque ya no está medicada.

“El sol es la mejor medicina para la depresión. Así que él está preocupado”, dijo asegurando que necesitaba la serotonina natural que le daba el sol.

Magaly Medina: Deyvis Orosco se pronunció por última vez sobre supuesto abandono a sus perros

Después de todo el escándalo mediático que se inició con la publicación de un reportaje del programa Magaly TV, la firme en donde se veía, supuestamente, a los perros de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco viviendo en un estado de preocupación, el cantante cumbia utilizó sus redes sociales para hablar por última vez sobre el tema: “Pongo punto final a cualquier tipo de comentario que haya habido, cualquier posición al medio a la cual hayamos estado mi familia y yo, y de esta manera continuar con nuestra vida”.