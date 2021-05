Gian Marco responde a Lucero por calificar su canción de “malísima”

El cantante peruano Gian Marco le respondió a la artista mexicana Lucero, quien criticó duramente su canción “Si me tenías” y la calificó de “malísima” durante un show virtual con Mijares.

“Es una que sí es malísima, Manuel. La de ‘Si me tenías’, es malísima... Dijimos con los chicos que esa no hay que tocarla. No es tan bonita, no es de las mejores”, expresó la cantante conocida como la ‘Novia de México’. Ante ello, el compositor nacional reveló cuál fue su reacción al escuchar esas declaraciones.

Contó que lo percibió como una broma, por lo que no guarda rencillas con la mexicana. Además, explicó que cuando se estrenó el tema, la prensa relacionó la letra de la canción con Lucero debido a su separación con Mijares.

“Yo grabé esa canción en el 2011 y Mijares la incluye en un disco con muchos temas míos. Pero en México la comidilla fue que el tema fue escrito especialmente para Lucero, y cuando veo el video que ella habla sobre la canción, me di cuenta que era una broma, que no está dicho de mala manera”, dijo Gian Marco para Ojo.

Mencionó que está dispuesto a escribir una canción para Lucero. “Después me han preguntado: ‘¿Le escribirías una canción a Lucero?’. Y yo he respondido que claro que sí. Imagínate, me han cantado Alejandro Fernández, Pandora, Mijares, Hash, entonces si me canta Lucero una canción sería lo máximo. Yo tuve la oportunidad de estar con ella una vez, es divina. Me da risa lo que ha causado toda esa broma”, agregó el cantante peruano.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.