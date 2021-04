Mike Bravo, ‘Marilyn Manson’, abandonó Yo soy, grandes famosos

Mike Bravo, el polémico imitador de Marilyn Manson, decidió no continuar en la competencia de Yo soy, grandes famosos.

En la gala de este 17 de abril, se informó que el participante dio un paso al costado por motivos de fuerza mayor. Más integrantes de la familia de Bravo se encuentran bastante delicados de salud y ha decidido dedicarse a su cuidado.

“Me enteré acerca de su renuncia por temas familiares, recién Mike me acaba de responder y me comentó acerca del tema de la renuncia. Lo he tomado de una manera muy sorpresiva al inicio, porque no pensé que iba a pasar esta situación. Estamos a mitad de la competencia y creo que esto no era dable, pero se entiende por motivos familiares”, sostuvo Gaona.

“Hemos tenido unas diferencias durante los ensayos, pero al bajar del escenario somos amigos, dedicados a solucionar las cosas de manera profesional. Por mi parte, voy a seguir en la competencia dejando todo en el escenario . Lo único que me queda es decir que el show tiene que continuar”, agregó el concursante.

Como se recuerda, Mike Bravo protagonizó un momento bastante incómodo en los ensayos junto a su dupla José Gaona.

Finalmente, ante la ausencia de ‘Marilyn Manson’, Mariano Gardella, imitador de Jon Bon Jovi, entró a la competencia para acompañar a José Gaona.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.