Galilea Montijo recomienda “unas cachetadas a las niñas” para evitar violaciones

Galilea Montijo se encuentra en medio de la polémica tras sus comentarios en el programa Hoy. La actriz y conductora hizo una recomendación para evitar más violaciones de niñas, pero recibió cientos de críticas de redes.

Tras una entrevista a Kalimba, quien fue denunciado por supuestamente haber abusado de una menor de edad, la presentadora mexicana se dirigió a las mamás en específico para que eviten futuras violaciones de sus hijas.

Galilea Montijo recomienda cachetear a las niñas para evitar violaciones tras hablar del caso de Kalimba. Foto: Captura YouTube.

“Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita (la supuesta víctima a Kalimba). Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito (revista Playboy)”, empezó.

Galilea Montijo señaló que ella desde muy pequeña sabía diferenciar cuándo un adulto le quería hacer daño y recomendó “cachetear a las niñas” para que no sean abusadas.

“Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima [...] ¿Dónde comienza y dónde termina una violación? […] Yo desde los 13 años que me acuerde sabía que si entraba al cuarto con un señor... ¿a qué fregados vas? También, mamás, unas cachetadas a las niñas”, señaló la presentadora.

Galilea Montijo blanco de críticas

Tras sus declaraciones, Galilea Montijo recibió cientos de mensajes en su contra a través de redes sociales.

“‘Como mamá de un hijo'. ¿O sea que le está enseñando a su hijo que si una chica se mete a su cuarto y la viola no es violación? Vieja idiota”. “Unas cachetadas necesitan los violadores y no las víctimas”. “Que fácil justificar con ‘ella ya sabía a lo que iba’, clásico de la gente pend...”, “¿Justifica la violación?”, fueron algunas reacciones de los usuarios.

Usuarios indignados con Galilea Montijo. Foto: Captura YouTube.

