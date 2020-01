Emilio Osorio: “Aristemo fue un regalo para mi carrera”

Por: Janet López G.

El actor mexicano Emilio Osorio llega a Lima para ofrecer un concierto. Su rostro saltó a la fama gracias a su interpretación como Aristóteles (en la telenovela ‘Mi marido tiene más familia’), un joven con problemas de autoestima que se enfrenta a los prejuicios de la sociedad para vivir una historia de amor con su amigo Temo (Joaquín Bondoni). La pareja gay (Aristemo) logró destacar por encima de los protagonistas del melodrama e incluso tuvieron su spin-off (Juntos, el corazón nunca se equivoca) y fueron al teatro (Aristemo, el musical), constituyéndose como un verdadero fenómeno entre los adolescentes. “Ser parte del proyecto Aristemo realmente fue un regalo en mi carrera, pues tuve la oportunidad de mostrar al público, a los jóvenes, sobre todo, que las personas valen por lo que son y no por su opción sexual. Ha sido una experiencia increíble de la cual estoy muy agradecido”, reveló Emilio a La República, a través del hilo telefónico.

El artista emprende una nueva faceta como cantante y como parte de su primera gira internacional llegará a Lima el próximo 8 de febrero para ofrecer un concierto en el Centro de Convenciones Bolívar de Pueblo Libre. “Estaré acompañado de Joaquín, a quien invité a esta gira porque cantaremos algunos de los temas que formaron parte del musical Aristemo”, adelantó.

Emilio es hijo del actor y productor mexicano Juan Osorio y de la actriz y bailarina cubana Niurka Marcos; de allí que iniciar una carrera artística bajo los flashes que generan sus padres no ha sido sencillo. “Siempre han dicho que es más fácil iniciar una carrera cuando eres hijo de dos personas reconocidas, pero yo ni siquiera pienso en eso. Creo que la mejor forma de responder a esos comentarios es concentrándome en mis objetivos sin oír lo que dicen los demás, sino solo enfocado en superarme cada día, en hacer las cosas bien y no distraerme de mis metas”, dice Emilio, a quien además no le molesta lo mediática que es su madre, Niurka Marcos, considerada en México como la ‘reina de las polémicas’.

“Lo que te puedo decir es que me tocó la mejor mamá del mundo. Niurka en mi casa es mi mamá y fuera de ella es un personaje, y yo disfruto mucho de lo que ella es y lo que representa porque sé que a base de su trabajo y su esfuerzo se ha ganado el cariño del público. Creo que si ella no tuviera esa personalidad no sería la gran mujer que es, la considero mi maestra y siempre escucho todos sus consejos, es mi reina”, asegura orgulloso.

Emilio también se refirió a su padre, quien además es su mánager. “Una de las mejores cosas que me ha enseñado es a disfrutar lo que hago, a mantener los pies siempre en la tierra y a respetar al público”, anotó el joven cantante, que espera conquistar al público peruano.

“Voy a presentar temas de pop, reguetón y baladas de mi primer disco. Ya estoy escribiendo mi segundo disco, así que espero que esta sea la primera visita de muchas más”.