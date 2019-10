Imitador de José José conmueve al jurado de “Yo Soy” con emotivo tributo al cantante

Carlos Burga, el imitador peruano de José José, volvió a presentarse en el programa “Yo Soy”, para dedicarle un emotivo tributo al icónico cantante mexicano, quien falleció este sábado a los 71 años.

El artista subió hasta el escenario de “Yo soy” y entró en personaje para interpretar “Lo pasado, pasado”, uno de los temas más recordados del ‘Príncipe de la canción’.

La interpretación de Carlos Burga fue tan emotiva que hasta provocó que Ricardo Morán, Johanna San Miguel y Katia Palma (integrantes del jurado) se emocionaran hasta casi derramar lágrimas.

El jurado de “Yo Soy” aplaudió al imitador de José José, quien tampoco pudo evitar emocionarse hasta llorar sobre el hombre de Cristian Rivero, el conductor del programa.

Imitador de José José dedica conmovedor mensaje al cantante

Tras su presentación, Carlos Burga le dedicó unas sentidas palabras al ‘Príncipe de la canción’, tras la repentina muerte de este.

El artista reveló que su madre se encuentra viva gracias a que ganó un concurso en el que interpretó a José José. “A mi madre la tengo vida gracias a una canción de José José porque yo gané un concurso en “Trampolín a la fama” cantando este tema “Lo pasado, pasado” y gracias a eso mi madre pudo ser operada y ahora está viva”, contó.

Carlos Burga le agradeció a José José por todas las alegrías que le ha dado su imitación. “¿Qué le quisiera decir al ‘Príncipe de la canción’? Solamente gracias por lo que me ha regalado, por el cariño del publico”, señaló.

El imitador de José José finalizó su mensaje reafirmando su gran admiración por el cantante y asegurando que este no quedará en el olvido.

“Quizás no tenga la misma sangre, no sea mi familia, pero a mi me enseñaron algo: cuando tu imitas a alguien tienes que admirarlo primero, tienes que ser su fan, tienes que compenetrarte con él y hacer que él sea parte de ti”, expresó. “El vivirá mientras todos escuchemos siempre una canción de ‘El Príncipe de la canción’”, añadió.