Thamara Gómez: “Me ofrecieron carro y departamento, pero no acepté” [VIDEO]

La cantante Thamara Gómez es una de las voces representativas de “Puro sentimiento” y exintérprete de la orquesta de Sechura-Piura, “Corazón serrano” que ha logrado calar en la mente de sus miles de seguidores que tiene hoy en día.

Desde los 12 años, Thamara Gómez ya marcaba notoriedad en la agrupación de los hermanos Guerrero Neira, donde se diferenciaba por su peculiar y dulce voz de una niña que quería abrir su propio camino en el mundo de la música.

“Díganle que sigo enamorada. Cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiere mi piel no lo olvida...", se escuchaba una de las canciones que sonaba en la melódica voz de Thamara Gómez, quien en ese entonces cantaba con Yrma y Edita Guerrero Neira en “Corazón serrano”.

“Así es. Por eso cuando estoy libre trato de aprovechar. Con mis amigos me voy al karaoke, a comer, no soy mucho de discotecas. Pero los Días de la Madre, del Padre o los feriados, hay que trabajar. Es lo que escogí, así que para adelante nomás”, respondió la cantante de “Puro sentimiento” al ser comparada con las chicas de su edad que prefieren las discotecas o fiestas sociales.

En la entrevista para Trome, Thamara Gómez reveló que acaba de inaugurar su tienda en Gamarra y aseguró que sí hay tiempo para el amor.

“Eso de que no hay tiempo es mentira. El que quiere, puede. Pero ahora estoy enfocada en mis proyectos, acabo de inaugurar mi tienda de ropa en Gamarra. Estoy soltera”, sostuvo.

“Para que te digo que no, si es sí. Pero aún no me siento preparada para una relación. Tienen que conquistarme, enamorarme. Pero aún no llega”, agregó.

La exvocalista de “Corazón serrano” agradeció a Irma Guerrero Neira por cuidarla cuando trabaja en su orquesta, y contó que ha sido acosada en algún momento.

“Sí, me han ofrecido hasta departamento, carro. Pero siempre digo que hasta mi tanga me la he comprado yo. Irma, que era una de las cantantes de ‘Corazón serrano’. Era mayor. Es una señora a quien respeto mucho”, indicó.

Finalmente, Thamara Gómez lamentó no haber asistido a quinceañeros y hasta su misma fiesta de promoción, porque necesitaba trabajar en la orquesta “Corazón serrano" para apoyar a su familia.

Thamara Gómez en Instagram





La cantante de cumbia es una de las más seguidas en la red social Instagram. Actualmente más de 170 mil seguidores en la plataforma de fotos y videos.

Thamara Gómez también ha iniciado su carrera como ‘influencer’, siendo requerida por muchas marcas en nuestro país.