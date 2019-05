Celia Lora confiesa estar amenazada de muerte por chiste sobre AMLO

Celi Lora es una de las 'influencers' más relevantes de México, sin embargo, sus últimas críticas contra AMLO le han valido la animadversión de los seguidores del mandatario. La modelo pidió la muerte de Andrés Manuel López Obrador, por lo que ha tenido que salir a aclarar la situación.

A través del programa 'La Saga' se hizo pública una entrevista de Adela Micha a Celia Lora, en donde ambas conversaron de diversos temas, en los que resaltaron las palabras de la popular modelo contra AMLO.

“Es un pendejo. Es un pendejo. Le dije ahorita que viniera, y estaba volando con tu tío el Peje (uno de los apodos del presidente mexicano). Y le dije mátalo por favor”, reveló Celi Lora.

Estas declaraciones le valieron ser blanco de fuertes críticas en las redes sociales, incluso tildando sus palabras como preocupantes y productos de las drogas. Celia Lora ha tenido que hablar con 'Venga la Alegría' para aclarar esta situación.

‘‘Tírenme de a loca, es muy fácil pero no sé por qué les pega tanto. Yo no estoy diciendo que estábamos muy bien cuando estaba Peña Nieto y ‘La Gaviota’, claro que no, yo creo que estamos permanentemente mal, pero ojalá que sea algo que nos calle la boca a los que lo decimos de broma porque, supérenlo, fue broma no sean tontos”, confesó Celia Lora.

“También es más padre tener vida y no estar pendiente de gente que no conocen y que si opino que más les da, es presidente ¿no? Hay muchos que me empiezan a amenazar y que me van a hacer no sé qué y no sé si quieren llamar mi atención o que yo les conteste. Les mando un saludo”, concluyó la popular Celi Lora.