Repudian a ‘Yuca’ en redes por denuncia de acoso de Clara Seminara

La actriz cómica Clara Seminara utilizó sus redes sociales para lanzar una dura acusación contra el humorista Enrique Espejo, mejor conocido en el ámbito local como ‘Yuca’, con quien trabajó durante meses en el programa “El wasap de JB”.

A través de Facebook e Instagram, Clara Seminara compartió este martes 28 de mayo un extenso texto en el que narra cómo Enrique Espejo la tocó de manera indebida el pasado 25 de octubre y delante de sus entonces compañeros de trabajo.

En su denuncia pública, la actriz explica cómo Espejo la acosó. ‘’Abusando de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente. ¿En cristiano? Me metió la mano’’, expresó en su pronunciamiento que compartió en Facebook.

Según señala, ella respondió con ‘’dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos’’. ‘’No recuerdo bien mis palabras en ese momento, lo que recuerdo es la mirada atónita de todos, aunque nadie hizo ni dijo nada’’, agrega la actriz cómica que en diciembre último perdió su trabajo en “El Wasap de JB”.

Clara Seminara perdió su trabajo en “El wasap de JB”

Clara Seminara, quien dio vida a la recordada ‘Maricarmen Fajín’ en “El wasap de JB” reveló en su denuncia cuál fue la reacción de su jefe. “En aquel momento apareció Jorge Benavides, quien muy calmado, seguramente acostumbrado a las faltas de respeto del señor Espejo, minimizó lo ocurrido’’.

El director del programa humorístico de Latina solo le habría pedido a ‘Yuca’ que se disculpara con la actriz cómica. “Ya disculpa y agradece que no te devolví las cachetadas”, habría sido la respuesta de Enrique Espejo.

“No puedo expresar el asco, la indignación y la impotencia que sentí, que aún siento”, expresa Clara Seminara por la reacción de Jorge Benavides y compañía.

Una semana después del acoso denunciado, Seminara tuvo una reunión con Enrique Espejo, Jorge Benavides y Karin Marengo, esposa y mánager del director del programa. Ella señala haber sentido que defendieron e incluso justificaron a ‘Yuca’. Asimismo, indica que el comediante no recibió ningún tipo de sanción y que incluso ocurrió todo lo contrario, ya que su participación en “El wasap de JB” comenzó a disminuir.

‘’Incluso el personaje más importante que tenía: Maricarmen Fajín, lo hizo otra persona, ¿quién creen? Sí, adivinaron: ¡Yuca!’’, se puede leer en la denuncia que hizo este martes en Facebook.

Lluvia de críticas a Enrique Espejo 'Yuca'

Aunque hasta el momento Enrique Espejo ha evitado pronunciarse ante la grave acusación de Clara Seminara, en Instagram ha recibido decenas de reproches por supuestamente faltarle el respeto a quien fue su compañera de trabajo en Latina.

“¿Te crees superior porque te respalda un canal? Qué cinismo de ustedes, qué asco”, “Ya nos enteramos lo de Clara Seminario. Eres un cobarde”, “Qué decepción, qué clase de hombre toca a un mujer sin su consentimiento, a las mujeres se las respeta, no creo que la señora Clara se invente tal acusación, qué mal”, “Abusivo de miércoles, encima sigues en el programa” y “Que mal yuca, ya se enteró el público lo que le has hecho a Clara Seminara, pésimo, te me caíste, tú y JB por encubrirte”, fueron algunas de las críticas que los usuarios dejaron a Enrique Espejo.

Denuncia de Clara Seminara a 'Yuca' en Facebook