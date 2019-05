Xoana González anuncia su retiro de la televisión por miedo a otra denuncia [VIDEO]

Luego de perder el juicio con Melissa Loza y ser expulsada del país, Xoana González regresó al Perú para reencontrase con su esposo y retomar su vida en tierras peruanas, pero esta vez, lejos de las cámaras.

Melissa Loza se pronunció sobre la llegada al país de Xoana González y dejó en claro que nadie debe mancillar el honor de otra persona sin pruebas.

"Ese es un tema en el que ya no tengo nada que ver. Esto que sirva para todo el mundo, porque no pueden mancillar el honor de una persona y denigrarla de esa manera sin fundamentos. No me parece, no esta bien y así como existe una justicia divina, acá también hay leyes", explicó la exchica reality.

Sin duda la modelo argentina aprendió la lección. En una entrevista para "Válgame Dios", Xoana anunció su retiro de la televisión peruana con un contundente mensaje para sus fans que reclamaron su regreso a la pantalla chica a través de las redes sociales.

"No quiero estar en la televisión, no quiero ir a que me entrevisten y alargar la lengua, no quiero meterme más en problemas, prefiero estar tranquila y en perfil bajo", indicó la polémica modelo.

Además, reveló que vivió una situación difícil lejos del país y separada de su esposo por lo que no estaría dispuesta a poner en peligro todo lo que le ha costado su regreso.

La argentina estuvo ayudando a recolectar víveres para sus tres Ong's que representa, según ella, se trata de recolectar donaciones para niños, ancianos y animales, cada una por separado. Luego de año y medio lejos del país, los canjes no le son accesibles como antes.

Xoana González reconoció tener culpa de sus excesos en la televisión. "Son cosas que yo me merecía, yo reconozco que era terrible pero es que yo vengo de otra cultura de que si entras en la televisión, pues te aguantas. Yo reconozco que era arrogante, altanera, 'boca suelta' y 'cara de palo'. Lo importante es aprender y sacar lo positivo de cada cosa", concluyó.