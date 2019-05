Ellen DeGeneres revela que su padrastro abusaba de ella a los 15 años [VIDEO]

Dura confesión. Ellen DeGeneres se confesó y reveló haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro cuando apenas tenía 15 años de edad y lo más trágico de este episodio fue la reacción que tuvo su madre.

Siempre hemos visto a la presentadora de televisión con una sonrisa en el rostro en cada nuevo episodio de su exitoso programa estadounidense. Ha demostrado ser una artista completa, pero poco se conoce sobre su vida personal.

Esta escalofriante y traumática vivencia la develó durante una entrevista para “Netflix: My guest needs no introduction” (que en español significa: “Mi próximo invitado no necesita de presentación”).

Ellen DeGeneres contó que su padrastro, a quien considera un “mal hombre”, le realizaba tocamientos indebidos en los senos, con la absurda excusa de que quería “buscarle bultos en las mamas y así prevenir un posible cáncer”.

Cuando la comunicadora tenía 15 años de edad, su madre, Betty DeGeneres, contrajo matrimonio con un hombre y poco tiempo después le diagnosticaron a ella cáncer de mama, situación que deprimió a la familia.

Como parte del tratamiento para su recuperación, Betty tuvo que ser sometida a una mastectomía de uno de sus senos y fue en ese momento que Ellen empezó a ser víctima de abuso sexual.

“Él me decía que había sentido un bulto en su pecho, y que debía de ‘palpar’ los míos como prevención y para no disgustar nuevamente a Betty”, narró Ellen DeGeneres en el adelanto del programa que será emitido el próximo 31 de mayo por Netflix.

“En ese momento, yo no sabía nada sobre los cuerpos y que esa era una zona íntima… Fue así que me convenció y me tocó los senos. Después intentó hacerlo una y otra vez”, señaló.

Aquella situación empeoró cuando su padrastro rompió la puerta de su cuarto intentando tocarla nuevamente, por lo que Ellen tuvo que huir por la ventana.

Cansada de este miedo se animó a contarle a su madre, pero Betty no le creyó.

Luego de 18 años su madre terminó la relación con su padrastro y actualmente la madre de Ellen DeGeneres se siente arrepentida por no haber confiado en su hija.

Ellen Degeners en apoyo al #MeToo

La actriz Ellen DeGeneres también se sumó hace poco más de un año al movimiento #MeToo en apoyo a las víctimas de abuso sexual en Hollywood.