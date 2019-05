Jely Reátegui: Protagoniza la serie internacional 'Un día eres joven'

Bajo la dirección de Joanna Lombardi y Bruno Ascenzo, la actriz Jely Reátegui asume el personaje central de 'Un día eres joven', la comedia que está grabándose en Lima. La producción es una de las tres series que se estrenarán este año como parte de los contenidos originales de Movistar.

“Yo me identifiqué mucho. Tengo 31, pero cuando tenía 29 luchaba mucho contra mi ego… estaba muy perdida, muy confundida con los objetivos que tenía: ‘no tengo un departamento, no me he casado, no tengo hijos, ok, ¿estoy haciendo mal?’ Entonces creo que es una serie donde todos los personajes están buscándose”, comentó la actriz en la conferencia de hoy en Miraflores.

En tanto, Gisela Ponce de León, interpretará a una influencer. "Es muy conocida en el mundo de Instagram y es influencer de estilo de vida, su vida es un ejemplo y por lo tanto ella es políticamente correcta", adelantó. La serie cuenta con Rodrigo Palacios y Óscar Meza. Mientras que, Wendy Ramos interpretará a la madre de Emilia Drago, el personaje más "conservador" del grupo.

'Un día eres joven' tendrá ocho episodios y se verá en 12 países. El estreno está previsto para setiembre.