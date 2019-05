Lindsay Lohan revive polémica con Paris Hilton al comentar su canción BFA [VIDEO]

Lindsay Lohan, aprovechó el estreno de la canción 'Best Friend's Ass' de Paris Hilton, para dejarle un mensaje a través de su cuenta de Instagram, recordando la época en que eran amigas, algo que la heredera de los Hilton Hotels & Resorts, negó durante una entrevista en con Andy Cohenm en su programa radial SiriusXM.

La instantánea publicada por la actriz de “Mean Girls” y “Herbie: Fully Loaded” estaba acompañada con la inscripción “#beyond friends are true. Love @parishilton congratulations on your new song!” cuya traducción más cercana sería “Más allá de los amigos verdaderos. Amor. Paris Hilton. Felicitaciones por tu nueva canción!”.

¿"Mean Girls" en la vida real?

Las reacciones no se hicieron esperar y diversas personalidades opinaron sobre lo que quiso decir realmente la actriz de 32 años, comparando la polémica relación de amor-odio entre ambas celebridades con la trama de la película “Chicas Pesadas” protagonizada por Lindsay Lohan, en la que Paris Hilton ocuparía el rol de Regina George.

Una de los comentarios que más reacciones generó -3283 likes- fue PornHub, la plataforma de pornografía más grande del mundo, utilizó una de las habituales frases del personaje de Regina George para burlarse de Lindsay Lohan: “Oh linds ... cariño ... no”.

¿Eran amigas en realidad?

De igual forma, el editor en jefe de la revista Interview, Nick Haramis, comentó la foto con la frase “Amistad verdadera”.

Esto en recuerdo a las temporadas en que Lindsay Lohan, Paris Hilton y Britney Spears eran vistas saliendo siempre juntas de exclusivas fiestas. Incluso se hizo viral una foto de las tres metidas en un auto a la salida de una discoteca.

Sin embargo, Paris Hilton contó la supuesta historia detrás de la foto, alegando que Lindsay Lohan se metió sin ser invitada al auto y que no le dijo que se fuera para no avergonzarla.

Semanas después, le preguntaron a Lindsay Lohan sobre si era cierto lo que contó Paris Hilton, pero la actriz de negó a contestar.