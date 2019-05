Angie Arizaga y Alejandra Baigorria entran en pánico al estar a 25 metros de altura

En la reciente emisión de "Esto es Guerra", Alejandra Baigorria y Angie Arizaga pasaron el susto de sus vidas al ser suspendidas a 25 metros de altura. Las chicas reality entraron en pánico al empezar la prueba extrema y tuvieron que ser socorridas de inmediato.

Angie Arizaga suplicó a la producción para que la bajaran de la parte alta de donde estaba sujetada con un arnés. En tanto, Alejandra Baigorria trató de mantener la calma, pero los resultados fueron similares a los de su compañera de "Esto es Guerra".

"Por favor, bájame, no me importa perder. José Luis, por favor, baja esto. Yo sufrí un accidente haciendo puenting, no es un miedo normal. ¿Pueden bajarla, por favor? No por favor, de verdad", suplicó Angie Arizaga.

Las popular Negrita rompió en llanto y la producción tuvo que intervenir de inmediato. El pánico se apoderó de ambas competidoras, sus lágrimas cayendo por sus mejillas fueron el claro reflejo de que competidoras de "Esto es Guerra" sienten fobia a las alturas.

Tanto Angie Arizaga y Alejandra Baigorria pasaron varios minutos de tensión y temor al estar en uno de los retos extremos de altura que impuso el reality de América TV. Pese a que el 'tribual' sentenció, en emisiones pasadas, que los participantes deben cumplir todas las competencias, en esta edición la 'guerrera' y 'combatiente' evidenciaron que esta prueba es una de sus máximas debilidades en el programa que no podrán ejecutar a la perfección.

Los presentadores Gian Piero Díaz y Mathías Brivio tuvieron que hablarles todo el tiempo para que las chicas reality no pierdan la calma. Al hacer contacto con el piso, la Negrita fue abrazada por el conductor y representante de los 'guerreros'.

Alejandra Baigorria y Angie Arizaga entran en pánico en plena competencia