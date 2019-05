Sophie Turner sufre descuido en plena transmisión en vivo

La actriz Sophie Turner, conocida por interpretar a Sansa Stark en la famosa serie Game of Thrones, producción de HBO, ha generado todo tipo de reacciones a raíz de un descuido que protagonizó mientras hacia una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram.

La esposa de Joe Jonas, integrante del grupo los Jonas Brothers, se encontraba respondiendo a las dudas de sus millones de seguidores.

En el corto video, la actriz de 26 años se encontraba recibiendo un tratamiento para su pelo, sin embargo, no se dio cuenta que entre sus piernas había una pipa para fumar marihuana. Al percatarse de su error, la joven se puso nerviosa y tiró inmediatamente el polémico objeto.

No obstante, este pequeño detalle no pasó desapercibido por sus fans, quienes inmediatamente empezaron a preguntarle por la pipa.

Además, en el vio se vio cómo la intérprete británica echó a reír por su descuido al igual que su estilista. "Oh dios mío", dijo Sophie Turner cuando se percató que no había escondido la curiosa pipa.

Para los seguidores de Turner no sería ninguna sorpresa por los gustos de su estrella favorita, pues en varias ocasiones, la actriz ha confesado que fuma marihuana.

En una entrevista con Vulture, la joven reveló solía fumar en la bañera con su compañera de Game of Thrones Maisie Williams, durante las largas jornadas de grabación. "No sé si mi representante me matará por decir esto. Nos colocábamos y luego nos sentamos en el baño juntos y nos frotábamos los pinceles de maquillaje en la cara. Es divertido", señaló en aquel entonces la celebridad inglesa.

La felicita por el final de Game of Thrones

Joe Jonas usó su cuenta de Twitter para felicitar a su esposa por su trabajo en la serie de HBO que tras 8 temporadas llegó a su fin. "Cuando te das cuenta de que Game of Thrones terminó... Felicitaciones a todos los que trabajaron en esta increíble serie, el cual cambió la televisión. Tengo que agradecerles por presentarme a la increíble de Sophie Turner. Larga vida a la reina del Norte", escribió el cantante de 29 años.

Boda en La Vegas

Hace menos de un mes, Joe Jonas y Sophie Turner se casaron en una boda sorpresa en Las Vegas. El enlace se dio luego de la ceremonia de los Billboard Music Awards.