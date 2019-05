Eugenio Derbez confiesa todo sobre su 'hija perdida' en Venezuela [ FOTOS]

Eugenio Derbez está dando qué hablar en los medios de México tras salir a la luz, la fotografía de una joven idéntica a su hija Aislinn Derbez, de nacionalidad venezolana.

La hija mayor del actor, productor y comediante, quedó sorprendida con el parecido pues hasta tendrían la misma mirada. Los usuarios hicieron viral la foto de la joven que reside en Venezuela hasta que logró difundirse en los medios.

Pero todo empezó con la publicación de la joven de nombre Isabella. A través de su cuenta de Twitter, subió una foto suya y al lado una de la actriz mexicana como una comparación física.

"Demasiado es lo que me han dicho que me parezco a ella, so tell me (díganme)", escribió en el tuit que alcanzó más de mil retuits y casi 40 mil ‘Me gusta’ en unas horas.

La publicación desató diversos comentarios en las redes lo que causó que los internautas se atrevieran a asegurar que ella sería la 'hija perdida' de Eugenio Derbez. Pero el actor rompió su silencio y se pronunció respecto a los rumores de la paternidad.

Fiel a su estilo. Derbez tomó con humor la polémica y escribió un rotundo mensaje que dio por finalizado el misterio. “¡Ah caray! Sí se parecen, pero juro que yo nunca he ido a Venezuela”, se lee en el texto acompañado de emojis de risa.

El comediante de 57 años aceptó que la 'hija perdida' y Aislinn Derbez sí se parecen quedó impactado con la similitud. Por otro lado, la actriz aún no se pronuncia sobre el sorprendente caso.

Ah caray! Sí se parecen! Pero JURO que yo nunca he ido a Venezuela! https://t.co/0f7BG5fXHn — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 20 de mayo de 2019

Actualmente Aislinn Derbez está viviendo su maternidad junto a la familia que formó con el actor Mauricio Ochmann; sin embargo, no descuida su carrera; pronto la veremos en la segunda temporada de "La casa de las flores", dirigida por Manolo Caro para la plataforma de Netflix.