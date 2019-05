Gisela Valcárcel reacciona incómoda tras polémica pregunta sobre Pedro Moral

Gisela Valcárcel no logró controlar su reacción al ser cuestionada sobre la presunta convocatoria que El artista del año le hizo a Pedro Moral. La conductora respondió fuerte ante la incómoda pregunta relacionada a la expareja de Sheyla Rojas, quien incluso reveló cuál es la cantidad de dinero que le ofrecieron.

La popular conductora de televisión formó parte de una conferencia de prensa de la Teletón, donde presentaron las nuevas construcciones que se realizaron gracias a lo recaudado en la anterior edición. Sin embargo, la conductora debió a hacer frente a preguntas relacionadas sobre su programa y la presunta convocatoria del empresario.

"Gisela, ¿Es verdad que convocaste a Pedro Moral para tu programa?", fue la interrogante planteada por una reportera mientras la conductora se dirigía a su auto; sin embargo, tras escucharla, paró de un momento a otro para responder tajante: "¿Tú crees, por tus hijos, por tu familia, por todos que estando en la Teletón, yo podría contestar una cosa así?", sentenció la figura de América Televisión, quien lucía molesta.

Pedro Moral sobre El artista del año

Como se recuerda, Pedro Moral se presentó dos veces en El valor de la verdad, donde reveló todos los detalles sobre su relación con Sheyla Rojas y las "oportunidades" que tuvo para reafirmar su figura en chollywood, ya que afirmó que la producción de Gisela Valcárcel se comunicó con él para que forme parte del programa.

"Me propusieron ser concursante del programa, me ofrecieron un suma muy interesante y me quería porque me quería y si dijeran lo contrario tengo el contrato. Yo estaba interesado, pero hablé con mi papá y me hizo a entender que no era lo correcto", reveló Pedro Moral en El valor de la verdad, quien al final se negó a la idea.