Pitt y DiCaprio se lucen en Cannes

El más reciente filme de Quentin Tarantino puso de vuelta, en la alfombra roja de Cannes, a dos de los actores de Hollywood más cotizados y que tienen de todo para protagonizar películas taquilleras.

Se trata de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, quienes estelarizan Once Upon a Time in Hollywood, cinta que compite por la Palma de Oro y que basa su historia en un homenaje al Hollywood clásico.

El filme cuenta la historia de Rick Dalton (DiCaprio), un actor acabado, y Cliff Booth (Pitt), un héroe de guerra que hace de su doble en escenas de riesgo, quienes se aferran a los años de gloria. Las desventuras de ambos por los viejos estudios es, al mismo tiempo, un tour en el que Tarantino nos lleva a recorrer ese cine con el que creció.

De forma paralela, la cinta muestra la historia de Sharon Tate, la actriz que fue asesinada por los seguidores de Charles Manson. El personaje es interpretado por Margot Robbie y completan el reparto Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Bruce Dern, Damian Lewis, Dakota Fanning y el difunto Luke Perry.

Los dos actores que comparten por primera vez la cartelera del mismo filme vistieron trajes negros con corbata michi en la premiere de la película. Junto a Tarantino completó el cuarteto Margot Robbie.

Cabe mencionar que aunque Pitt y DiCaprio no pertenecen a la misma generación, alcanzaron el estrellato casi al mismo tiempo, Pitt con Thelma y Louise (1991) y DiCaprio con Vida de este chico (1993).

Once Upon a Time in Hollywood compite contra los filmes de Pedro Almodóvar, Ken Loach y Terrence Malick, entre otros. Sin embargo, la participación de Tarantino, quien ya ganó este galardón en 1994, ha causado polémica, pues varias actrices han declarado que el destacado director tenía conocimiento de las agresiones cometidas por el productor Harvey Weinstein, el caso más representativo de la era #MeToo en la industria fílmica, mientras Cannes se alza como una de las plataformas más importantes para la denuncia y el debate al respecto.

No es la primera vez que el destacado director trabaja con ambos actores, en años anteriores ofreció a Brad Pitt un destacado papel en Bastardos sin gloria y a Leonardo Dicaprio en Django sin cadenas. ❖

el dato