Josimar da sorpresivo mensaje sobre posible reconciliación con su esposa

El cantante Josimar Fidel Farfán dejó atónitos a sus miles de fans al hablar sobre la posibilidad de retomar la relación con su aún esposa, Gianella Ydoña Loayza, para las cámaras del programa "En Boca de Todos".

En una entrevista vía microondas que ofreció para el espacio conducido por Tula Rodríguez, Ricardo Rondón, Maju Mantilla y Carloncho, el salero indicó que actualmente tiene un trato cordial con su expareja, quien además es madre de su último hijo y, además, señaló que aún conservan la amistad entre ellos.

"Nosotros somos buenos padres. Nos dedicamos mucho al bebé. La relación no funcionó, pero la amistad queda", manifestó el intérprete de "La mejor de todas".

Además, estuvo muy tranquilo cuando le mencionaron las recientes publicaciones de su aún esposa en Instagram. Gianella Ydoña Loayza ha mostrado los cambios de look que se ha realizado tras poner fin a su romance. "Ya pasaron tres meses. El tormento ya pasó un poco y se quiere estar bien con el bebé. Además, queda sobre todo el respeto", precisó.

Josimar dijo que prefiere no exponer su vida privada en público, principalmente, por respeto a su familia. "Por respeto a nuestras familias, a nuestro hijo no mostramos muchas cosas de nuestra privacidad a las cámaras", expresó.

Sin embargo, no descartó retomar la relación con Gianella Ydoña Loayza en el futuro. "No puedo decir que si o no (volverá con su esposa) porque si digo no y pasa algo más adelante puedo quedar mal. Simplemente, yo ahora quedo como caballero y ella como la madre de mi hijo y también como una buena mujer, una buena mamá. Vamos a ver qué pasa y lo que Dios tenga preparado más adelante para nosotros. Por ahora yo estoy tranquilo y ella también", manifestó Josimar Farfán notablemente emocionado.

Josimar anuncia el fin de su matrimonio con ‘La Protagonista’

El pasado 9 de mayo, Josimar reveló por medio de un comunicado que estaba separado de su esposa Gianella Ydoña Loayza, con quien contrajo matrimonio en diciembre del 2017.