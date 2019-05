Susy Díaz tilda de "Diva" a Monique Pardo tras polémica pelea

Susy Díaz acusó a Monique Pardo de tener aires de 'Diva' por un insólito episodio que sucedió al término de su paricipación junto a Jaime 'Choca' Mandros en "El Artista del Año".

A pesar de haber formado parte de uno de los shows en el programa conducido por Gisela Valcárcel, las artistas no pudieron evitar tener un exabrupto.

Al salir de los estudios de América TV en Pachacamác, Susy y Monique subieron a una movilidad que las llevaría a sus respectivos domicilios, pero en el camino hubo una discrepancia entre ellas debido a que cada una quería que la dejaran primero en su destino. Susy Díaz pedía que el transporte la llevara primero a su hogar en el distrito de La Molina, pero Monique Pardo se negó y exigió que a ella la dejaran primero en su casa en Lince.

Debido a este incómodo momento, la excongresista se mostró bastante indignada y expresó todo su malestar con fuertes palabras hacia la pelirroja. “Nunca más me juntaré con ella, arriesgué mi vida bajándome en la carretera porque no quiso que me lleven a mi casa, se cree diva”, aseveró, según el diario El Popular.

Susy Díaz y Monique Pardo asistieron a la última gala de "El Artista del Año" para presentarse como refuerzos de Jaime 'Choca' Mandros, quien se encontraba en sentencia junto a Kate Candela. Cabe precisar que en ningún momento de su participación en el programa, Susy y Monique se dirigieron la palabra, incluso evitaron dirigirse las miradas.

Tras el show de Choca en la pista de baile, las artistas dieron unos sentidos mensajes para el público. "La gente piensa que los artistas solo saben reír, pero no saben lo que llevamos por dentro", expresó Monique Pardo. "Así es la vida del artista, la función tiene que continuar", señaló Susy.

Tigresa del Oriente, Susy Díaz y Monique Pardo

¿Susy Díaz participará en X-Men Dark Phoenix?