Natti Natasha rompe en llanto al revelar trágico episodio tras trabajar con Don Omar

La cantante Natti Natasha ofreció una entrevista para el programa mexicano "El Gordo y la Flaca", donde habló sobre los difíciles momentos que pasó tras lanzar el tema "Dutty Love" junto a Don Omar.

La intérprete de conocidos temas como "Criminal", "Sin Pijama", "Pa mala yo", entre otros, contó que pese a haber conocido el éxito, pasó duros episodios y hasta llegó al punto de no tener con que alimentarse.

"Yo tuve que volver a cero. Vino Dutty Love y (otra vez caí). Yo me quedaba en una esquina y no sabía porque volvió el momento donde ya no tenía con que comer", manifestó la artista con la voz quebrada.

Además, confesó que fue víctima de varias humillaciones pues para las mujeres no ha sido fácil abrirse camino en la industria del reggaetón. "Las humillaciones fueron más grandes. Ves que las mujeres no pueden, que no venden, que no son nada. Yo volví a República Dominicana", expresó la dominicana sin poder evitar derramar algunas lágrimas.

Natti Natasha sorprendió a todos sus fans al dar a conocer que a pesar de los obstáculos que se le presentaron, nunca le pidió ayuda a su padre. "No (llamé a mi papá para pedirle ayuda) porque no queríua preocupar. No había nada en sus manos que el podía hacer", indicó. "La decisión fue mia. Creo que no saben absolutamente nada de lo que pasé", agregó la cantante.

La artista urbana dijo que se la pasó tocando y tocando puertas, hasta que la productora Pina Records le dio la invitaron a cantar junto a Daddy Yankee, con quien recientemente grabó el tema "No me trates". "Me dieron la oportunidad de hacer la primera colaboración con Daddy Yankee. Fui al estudio en Puerto Rico y (Daddy Yankee) me dijo "Puedes usar el estudio cuando tú quieras", contó la intérprete en la conmovedora entrevista.