So Ji Sub ‘rompe’ el corazón de sus fans al presumir a su novia

So Ji Sub, una de las estrellas de Corea del Sur, tiene el corazón contento. Así lo demostró el medio de comunicación ‘Dispatch‘ al publicar las fotos del actor coreano y la reportera Jo Eun Jung tomando un café.

En las fotos difundidas por ‘Dispatch’ se ve a las dos celebridades en una cita informal por la noche. En estas se aprecia a So Ji Sub comprando dos tazas de café, mientras que ella lo esperaba afuera. Luego se vio a ambos caminando juntos, hablando y riendo.

Ante el alboroto que se generó entre sus seguidores de diversas partes del mundo, la agencia de So Ji Sub, 51K, lanzó el siguiente comunicado: “Es cierto que So Ji Sub y Jo Eun Jung están saliendo. Están en una relación seria. Se conocieron por primera vez durante una entrevista, y luego se vieron a través de amigos en común. No sabemos exactamente cuánto tiempo han estado saliendo, ya que respetamos su espacio”.

Dicha agencia también compartió en su Instagram la carta que escribió So Ji Sub dirigida a sus fans para confirmar que está en una relación amorosa.

El 17 de mayo, el actor que ganó gran popularidad con los dramas “What Happened in Bali” y “Sorry I Love You” se disculpó con los fanáticos por no haber podido informarles antes de su romance con la presentadora de televisión a quien le lleva 17 años.

“Queridos seguidores, soy So Ji Sub. Les he sorprendido a todos con una repentina noticia.

Lamento no haber podido informales de antemano. Estoy muy preocupado por cómo esta noticia será para los seguidores que siempre me han amado y apoyado. También estoy preocupado de darles esta noticia, pero les pido que mantengan sus ojos en mí con un corazón cálido”, expresó en la misiva.

El protagonista de exitosos dramas coreanos aprovechó su publicación para referirse a su pareja. “Es un poco difícil decirlo, pero me gustaría decirles que tengo a alguien especial. Ella se mantiene a mi lado tranquilamente y me apoya con gran ayuda. Tenemos una buena relación pero aún hay muchas cosas de las preocuparse”, escribió So Ji Sub.

El artista de 41 años concluye su carta con la promesa de trabajar duro para retribuir a los fanáticos. “Intentaré ser un actor más responsable para devolverles toda la fe que me han dado. Prometo que haré lo posible por no defraudarles. Gracias”, finalizó en Instagram.

Según Koreaboo, So Ji Sub y Jo Eun Jung se acercaron después de que él promocionara su película “Be with You” en un programa de SBS, donde Jo Eun Jung lo entrevistó en marzo de 2018. En tanto, distintos medios coreanos dicen que So Ji Sub (42) y Jo Eun Jung (25) han estado saliendo desde el año pasado.