Natalia Otero enternece en Instagram al presentar a su bebé [VIDEO]

A través de Instagram, Natalia Otero causó ternura entre sus seguidores al revelar que se había convertido en madre de una niña, además usó sus redes sociales para presentar oficialmente a su bebé, generando todo tipo de reacciones de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla.

“Llegó Luana, el amor de mi vida”, fue el mensaje que compartió la popular Natalia en su cuenta oficial de Instagram, donde lucía muy emocionada por el nacimiento de su primera hija. La modelo no dudó en compartir su felicidad con todos sus seguidores, por ello publicó un emotivo vídeo donde explica todo lo que siente por su pequeña.

“Acá está Luana, para todos ustedes que también la esperaron igual que yo. Se adelantó, vino con 35 semanas, esperamos 11 horas para tenerla por parto natural, pero lamentablemente nunca encajó, así que tuvimos que hacer una cesaría. La primera noche la pasó en UCI, pero ya está bien”, reveló en su cuenta de Instagram.

El mensaje no quedó allí, ya que no logró controlar su emoción por el nacimiento de su bebé. “La verdad es que tener un hijo es lo más lindo del mundo. Estoy enamoradísima, no paro de mirarla. Cualquier cosa te parece asombroso, magnífico. (…) Bueno, acá está, se la presento: Ella es Luana”, manifestó Natalia Otero.

El vídeo compartido en Instagram logró cautivar a sus miles de seguidores, ya que superó los 37 mil corazones y los 1600 comentarios, donde muchos la felicitan por su nueva faceta. Sin embargo, no todos los mensajes fueron buenos, ya que algunos de ellos la criticaron por exponer a la menor, pese a que es muy pequeña.