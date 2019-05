Representante de Britney Spears revela terrible verdad sobre la cantante

El actual representante de la cantante Britney Spears, Larry Rudolph, se pronunció sobre el posible retorno a los escenarios de la celebridad.

El agente dio fuertes declaraciones al portal TMZ cuando se refirió sobre el show en Las Vegas que Britney Spears se vio obligada a suspender en febrero pasado debido a los problemas de salud que, en ese entonces, su padre enfrentaba.

"Como persona que guía su carrera, en base a la información que yo y todos los profesionales que trabajan con ella necesitan saber, me he dado cuenta de que no debería regresar para hacer esta residencia en Las Vegas, no en un futuro próximo y probablemente nunca más", dijo Rudolph en declaraciones al citado medio.

Asimismo, aseguró que la artista no tiene planeado volver a los escenarios. "El verano pasado, cuando ella quería hacer una gira, me llamaba todos los días. Estaba emocionada. No me había llamado en meses. Claramente no quiere actuar ahora", agregó.

Además, el agente de Spears se mostró a favor de que su representada no regrese a la escena musical hasta que se encuentra bien en todos los aspectos. "No quiero que vuelva a trabajar hasta que esté lista física, mental y espiritualmente. Si ese momento nunca llega, no volverá".

¿Quién es Larry Rudolph?

Rudolph es un conocido representante de estrellas. Ha trabajado con importantes celebridades de la música como Avril Lavigne, Miley Cyrus, Will.i.am, Justin Timberlake, 98 Degrees, Nick Lachey, y Backstreet Boys.

Con Britney Spears estuvo desde 1998 hasta 2004 y luego, cuatro años más tarde, volvió a tomar el control de su carrera hasta el presente.

El alejamiento de los escenarios

Britney Spears decidió tomar una pausa de toda actividad profesional para luchar por su salud mental. La artista fue internada en una clínica psiquiátrica para tratar su ansiedad, pues tuvo una crisis al enterarse que su padre estaba delicado de salud.

Cuando salió de alta, la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir que su padre la haya internado contra su voluntad.

Aunque ahora lleva un perfil bajo en redes sociales, ha mostrado a sus seguidores que se está dedicando a hacer deportes. Prueba de ellos, son los videos que publica en su Instagram.

