Desestiman arresto de Seungri, pero coreanos piden que vaya a la cárcel [VIDEO]

Actualización:

Coreanos inicia petición de cárcel contra Seungri

Tras el anuncio de las autoridades, de rechazar el pedido de arresto contra Seungri, centenares de internautas (en su gran mayoría coreanos) vienen solicitando "despedir al juez que desestimó la orden de arresto contra el integrante de la legendaria banda BIGBANG".

Cancelar arresto de Seungri

La Policía de Corea del Sur anunció que no solicitará una nueva orden de arresto contra Seungri, pese a que existen pruebas que lo ameritan.

"Respetaremos los resultados de la evaluación de la orden de arresto ayer. Aunque no pudimos ponerlos bajo custodia, no habrá ningún problema en términos de la conclusión de la investigación ". Continuaron: "Ya que es el final de la investigación, es difícil solicitar otra. Haremos nuestro deber de investigar de cerca, para que no interfiera con los resultados finales", fue lo que informó el Tribunal de Distrito Central de Seúl. Según información de Allkpop.

Sus fanáticas no pueden superar esto. El proceso legal contra la estrella surcoreana, Seungri sigue adelante y es que pese a probabilidades de que se declinara o cerrara el caso, ahora ha sido llevado a la cárcel bajo los cargos de solicitar servicio de prostitución (muchas veces no consentido) para sus clientes, malversar fondos del club “Burning Sun” y también por ser testigo de violaciones.

Cabe mencionar que, el integrante de BIGBANG ha sido arrestado como medida cautelar junto a Yoon In Suk, con quien comparte las mismas imputaciones y fue su socio de negocios.

Durante su traslado a la cárcel, Seungri evitó responder a las preguntas formuladas por los periodistas, quienes principalmente buscaban tener su testimonio respecto a su actual situación.

Seungri recibió servicios de prostitución

La Policía de Corea del Sur presentó pruebas irrefutables sobre las denuncias vinculadas a prostitución contra el idol de Kpop.

Según Channel A New, las autoridades informaron que Seungri accedió a servicios de prostitución tres veces durante el año 2015.

La policía recogió testimonios de mujeres que trabajaban en "Burning Sun", quienes corroboraron la información y además que transfirió dinero de manera ilegal.

El dinero lavado por el artista sumaría más de 530 millones de wons, que en dólares americanos equivale a 450 000. Además, infringió reglas sanitarias.

Seungri deja BIGBANG

En marzo de este año, Seungri anunció que se retiraba del mundo del espectáculo con una extensa carta publicada en su cuenta de Instagram, sin imaginar el infierno que le tocaría vivir tras varios años de haberse librado de la justicia por el caso Burning Sun.

¿Qué artistas de Kpop podrían ir a la cárcel?

A Seungri se le suman otros cantantes, actores y empresarios del entretenimiento en el Kpop como:

► Jung Joon Young

► Choi Jong Hoon (FT Island)

► Yoon In Suk (ex CEO de Yuri Holdings y esposo de Park Han Byul)

► Yong Jun Hyung (Beast o Highlitht)

► Lee Jong Hyun (CNBLUE)

► Lee Jae Jin (rapero de YG Entertaiment)

► Yang Min Suk (hermano del dueño de YG Entertainment)

BIGBANG: Los problemas de la banda de Kpop

1. El accidente de coche de Daesung

El cantante de 29 años estuvo envuelto en un incidente grave que provocó una muerte de un motociclista. Hace 8 años aproximadamente, manejaba su auto y golpeó con él a una persona que estaba tirada en la pista producto de un accidente previo. El sujeto falleció lamentablemente y no se pudo averiguar si hubiera sobrevivido si no era lastimado por el vehículo. Daesung declaró que él no se había percatado del humano tendido.

2. El primer escándalo sexual de Seungri

No es la primera ocasión en la que Seungri está implicado en un escándalo sexual. La famosa revista de Japón "Friday" publicó imágenes del artista de 28 años totalmente sin ropa en una alcoba. Asimismo, el medio escrito adjuntó el testimonio de una prostituta que afirmó que había pasado la noche con él. Seungriofreció disculpas a sus fanáticas y solicitó comprensión.

3. Adicción de T.O.P. a la marihuana

El rapero de 31 años consumió dicho estupefaciente cuando se encontraba en el servicio militar obligatorio de su país. Como sanción judicial, sufrió prisión suspendida por 10 meses y fue retirado del servicio de rigor por dos años.

4. Adicción de G-Dragon a la marihuana

Hace 8 años G-Dragon se realizó una prueba de orina que presuntamente descartaría o confirmaría si consumía marihuana; el examen dio negativo, pero no se salvó de una siguiente evaluación: la del cabello. En ella, el lider de Big Bang, de 30 años, sí dio positivo y solo fue perdonado debido a que había sido la primera vez que se le encontraba responsable.

5. Denuncia de plagio contra G-Dragon

Hace 12 años (2007), G-Dragon lanzó como sencillo el tema "Lies", una aparente composición de G-Dragon. La creación musical les hizo ganar a Big Bang el premio MAMA 2007 como mejor canción. Pero el Dj de Japón FreeTempo acusó que era un plagio de su tema "Sky High", lanzado 4 años antes.

La banda koreana se encuentra en estos momentos separada debido a que muchos de sus miembros están realizando el servicio militar.

Seungri: Biografía del cantante

Seungri nació el 12 de diciembre de 1990 en Gwangju, Corea del Sur. Su nombre en inglés significa “Victory”, por eso cuando firma sus autógrafos el cantante hace una V. En 2009, Seungri logró obtener su diploma de graduación de secundaria y dos años después ingresó a la universidad para estudiar teatro y actuación, pero tuvo que abandonar sus estudios pues su exigente calendario con BIGBANG no le permitían asistir a clases.