Scarlett Johansson: El antes y después de la actriz tras operación de busto [VIDEO]

Scarlett Johansson es una de las actrices más importantes de Hollywood, con 34 años y un gran talento para la actuación, ha conquistado a todo el mundo. La estadounidense se sometió a una operación de reducción de busto para dejar ese papel de "chica sexy" en la pantalla grande con el objetivo de interpretar nuevos papeles.

El drástico cambio fue expuesto en la revista Vogue, donde encandiló a todos con su gran belleza, aunque evidentemente se notó el gran cambio corporal. Scarlett Johansson es la única mujer viva que ha conseguido ser llamada como "La más sexy del mundo" en dos distintas oportunidades.

La actriz es mundialmente reconocida por sus papeles en Los Vengadores, Match Point, Lost in Translation y obviamente Avengers: Endgame. Incluso ha incursionado en la música con un álbum de nombre "Anywhere I Lay My Head". Puedes ver el sorprendente cambio en la galería de fotos.

Scarlett Johansson en Avengers: Endgame

La reconocida actriz es una de las grandes intérpretes en la tan esperada cinta de Marvel. Scarlett Johansson encarnó una vez más a la popular espía rusa 'Black Widow'. La cantante señaló que la película es "una carta de amor para los fans".

"Por lo que puedo decir, lo más importante en la mente de los hermanos Russo es realmente entregar algo que es una hermosa y poética carta de amor para una década de locura. […] Nat es una persona muy pragmática. Está buscando respuestas. Fue entrenada, nació y creció para terminar el trabajo. Cuando la encontramos, está jodidamente enojada. La única cosa que sabemos de Natasha es que va a luchar y va a atrapar a esos desgraciados. Ese es su modus operandi", reveló Scarlett Johansson para Empire.