Pedro Almodóvar revela que sufrió acoso por los curas de su colegio

El cineasta español Pedro Almodóvar, recordó cómo en su colegio, "al menos veinte niños" fueron acosados por los curas y también lo intentaron con él. "Pero siempre logré escapar. Había un sacerdote que siempre me daba la mano en el patio para besarla, pero nunca lo hacía, siempre huía y cuando estaba solo, no caminaba sino que corría", reveló el ganador del ¨Óscar por la película 'Todo sobre mi madre' (1999).

Según Pedro Almodóvar en su colegio hubo "muchos abusos", especialmente entre los niños más pequeños. "Tenía 10 años y con mis compañeros pasaba las 24 horas del día. En el dormitorio, por la noche, nos contábamos nuestras experiencias. Teníamos miedo. Fue una experiencia terrible. Mi paso por el colegio de sacerdotes me convirtió en un niño ignorante que se pasaba el tiempo cantando, con maestros completamente inadecuados para la tarea e inquietantes en otros aspectos", declaró para la versión italiana de Vanity Fair.

En otro momento, el premiado director Pedro Almodóvar, recordó la "frustración" de ver escapar a los culpables y que no se les de un castigo ejemplar. "Los rumores de los abusos habían llegado más allá de los muros del colegio y los casos eran tan concretos y tan numerosos que el liderazgo salesiano no podía hacer nada más que intervenir. ¿Y cómo intervinieron? Enviaron a los sacerdotes a un internado para adolescentes y no hubo ningún castigo", dijo.

Pedro Almodóvar cuestionó la labor del Papa en este asunto. "No sé si el Papa está llevando a cabo una revolución o si no está haciendo nada. Lo que sé es que no está haciendo lo suficiente. No solo contra el abuso, sino también con todo lo que tiene que ver con la sexualidad de los sacerdotes. Nunca se le ocurrió pensar que los hombres y las mujeres son seres humanos y tienen deseos que no se pueden cortar como se hace con una rama de árbol. Estoy seguro de que si se dijera adiós al celibato, desaparecería el 90% de los abusos", manifestó.