MET Gala 2019: Maluma es tristemente ignorado en la alfombra rosa [VIDEO]

La MET Gala 2019 se celebró el lunes 6 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de New York, Estados Unidos. Uno de los artistas más esperados en la celebración era Maluma, o al menos eso creían sus fanáticos, pues tuvo un solitario paso por la alfombra rosa del reconocido evento.

Maluma pasó sin gloria, pero con un poco de pena por la alfombra roja de la MET Gala 2019, pues los usuarios de Instagram y diversas redes sociales han hecho mofa de su entrada. En el siguiente vídeo se puede ver claramente como el colombiano ingresa con su llamativo vestuario dorado y un reluciente corte de cabello, sin embargo nadie le hace caso, incluso el cantante voltea hacia distintos lados para ver si alguien desea fotografiarlo.

Cuando llegas de colada a una fiesta y te ignoran 😒 Así Maluma en el #MetGala... ¡Tenía que llevar a Madonna para figurar! 🤷‍♀️ pic.twitter.com/uI22t6sEc9 — LA MANA 💅 (@LaManaMX) May 7, 2019

Los usuarios de Instagram y otras redes sociales aprovecharon para enviar dolorosos mensajes a Maluma por su paso en la alfombra rosa de la MET Gala 2019: "Pégate con alguien que conozcas", "Hasta me cuesta trabajo reírme de la pena ajena", "Qué incómodo", "Igual que Thalia, no saben ni cómo se llama", "No lo creo, lo ignoran como a Thalia", "¿Creía que todos se enloquecerían como lo hacen sus cuatro babys?", "¡Pero como fue solo sin Madonna!, ¿Quién va saber quién sino fue con Madge?", "Lo único que él quiere es figurar, ser la reina del avispero".

Maluma en los MET Gala 2019