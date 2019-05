Pedro Suárez-Vértiz responde a Monique Pardo por sensual versión de “Globos del cielo”

A través de Youtube, la cantante peruana Monique Pardo dio a conocer la versión que hizo de la canción “Globos del cielo”, a manera de tributo al cantautor Pedro Suárez-Vértiz.

Monique Pardo aseguró quiso rendirle tributo a Pedro Suárez-Vértiz por la gran admiración que siente por el cantante, por ello decidió grabar uno de sus temas más emblemáticos.

A través de su cuenta de Facebook, el intérprete de “Globos del cielo” se mostró agradecido con Cucho Peñaloza y a Carlos Galdós por haberle presentado a Monique Pardo. Además aseguró que tanto ella como Susy Díaz son mejores que cualquier chica reality.

“Gracias a mi compadre Cucho Peñaloza y a Carlitos Galdos, conocí a Monique Pardo. Ellos son muy amigos de ella. Me sorprendió lo educada que es y su pláticas sobre cualquier tema. Vendrán y se irán miles de chicas reality pero Monique y Susy siempre estarán ahí. Son genias del marketing”, expresó en Facebook.

Monique Pardo le rinde tributo a Pedro Suárez-Vértiz en Youtube

La exvedette expresó su admiración por Pedro Suárez-Vértiz por el gran detalle que tuvo con ella, años atrás. Según contó, el músico peruano le cedió unos minutos para grabar una canción junto a su nieta.

Monique Pardo aseguró que esa anécdota con el músico peruano no la olvidará nunca. Además reveló que piensa incluirla dentro de su libro.

"Recuerdo un detalle que me marcó para siempre. Cuando acudí a un reconocido estudio musical para grabar un villancico, con mis nietas, por Navidad, la dueña me dijo que Pedro había alquilado toda la semana. Me acerqué y le pedí por favor que me lo cediera unos minutos. Él me dijo: 'Monique, no hay ningún problema' y me felicitó. En ese momento me expresó muchas cosas bellas que las voy a poner en mi libro", indicó.

Por otro lado, Monique Pardo aseguró que seguirá grabando más temas de rockeros peruanos. " Ahora viene el grupo Frágil y Libido no se escapa. Quiero llevar mi música por todo el mundo donde haya un corazón rojo y blanco, es mi sueño antes de partir a la eternidad", manifestó.

"Los globos del cielo" en Youtube