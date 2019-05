Jazmin Pinedo confiesa que fue víctima de una relación tóxica [VIDEO]

Jazmín Pinedo recordó una relación tóxica que vivió que un exnovio cuando estuvo fuera del país, esto lo confesó durante un segmento que tocó el tema de las nuevas salidas entre Mario Irivarren e Ivana Yturbe, pues según se especula, ellos estarían retomando la relación que terminó por problemas emocionales en la modelo.

Así, la conductora de 'Mujeres al Mando' se animó a contar la difícil historia que le tocó vivir antes de conocer a Gino Assereto. "Yo sí tuve una relación tóxica", inició. Luego relató que el joven tenía problemas psicológicos porque le indicaba qué ropa usar, qué hacer y a dónde tenía que mirar hasta que terminó por faltarle el respeto.

Aunque la popular 'Chinita' explicó que era rebelde e imponía su forma de pensar, esto causaba que discutieran y entonces, la situación empeoraba entre ambos.

"No fue ni un año. Pero sí, (maltrato físico) fue porque yo no tenía otra opción, estaba en otro país, me escondió mis documentos, fue bien difícil. No pasó porque yo lo permitiera, yo no soy una mujer que permita este tipo de situaciones, no tuve otra opción, no tenía celular, me quitaron los papeles, me escondió la visa. Lo que tuve que hacer es guardar silencio por un tiempo hasta que pude enviar un correo para que vinieran a ayudarme", reveló Jazmín Pinedo.

La exchica reality tiene una relación con Gino Assereto, su romance nació en el set de 'Esto Es Guerra' y ahora tiene un hijo, por el cual demuestran estar felices en sus redes sociales.