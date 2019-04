Emily Ratajkowski: Filtran fotos íntimas de la modelo [VIDEO]

Emily Ratajkowski es una de las influencers más importantes del mundo. La actriz enloquece a todos sus seguidores con las constantes fotografías 'hot' que comparte en Instagram, sin embargo, en esta ocasión un paparazzi la captó en toples. La modelo se encontraba realizando una sesión de selfies.

Las imágenes que publica Mundo Deportivo refieren a la artista británico-estadounidense, quien se desabrochó el vestido para tomarse fotografías sin sujetador durante un descanso en una sesión de fotos para la revista 'Love'. La modelo compartió a través de Instagram la polémica selfie que ella misma se tomó. "Cabello rosado. ¿Sí o no?", manifestó.

Como se ha podido observar en su Instagram, Emily Ratajkowski ha optado por un cabello de color rosado, hecho que sin lugar a dudas ha sorprendido a todos sus seguidores, pues representa una gran transformación.

Cinco datos que no conocías de Emily Ratajkowski

-Nació en Londres, Inglaterra un 7 de junio de 1991.

-Emily tenía 14 años cuando firmó su primer contrato con la agencia de modelaje Ford.

-Tiene creencias feministas, a pesar de ser juzgada por su esbelto físico.

-La actriz saltó a la fama tras su increíble desnudo en el vídeo musical de Robin Thiecke, "Blurred Lines".

-Ratajkowski nunca utiliza sostén.

Emily Ratajkowski en We Are Your Friends

La novedosa película de Max Joseph relata la historia de "Cole Carter", un aspirante a DJ que vive atrapado entre un romance prohibido y las grandes expectativas de sus amigos. El producción está interpretada por Zac Efron y Emily Ratajkowski.

Puedes mirar aquí el tráiler de "We Are Your Friends".