Poly Ávila: "No me voy a echar para atrás en mi denuncia"

La ex integrante de 'Combate', Poly Ávila, quien en los primeros días de febrero, sorprendió al denunciar que fue drogada en una fiesta al sur de Lima, reapareció al presentarse en la pista de 'El artista del año', donde debe enfrentarse a grandes talentos como Susan Ochoa, ganadora de la reciente edición del Festival de Viña del Mar.

"Estuve muy nerviosa, porque me presentaron al final. Pero estoy contenta. En esta pista hay mucha energía, es asombroso. Para mí esta es una etapa nueva en mi vida, estoy estudiando bastante, dedicándome de lleno al arte y el estar acá es como coronar con lo mejor", dijo Ávila, luego de su primera presentación en el espacio que conduce Gisela Valcárcel. "Cuando me llamaron me estaba dedicando solo a mis clases y me dije 'Si estoy estudiando todo lo ligado al arte, ¿por qué no voy a estar en el mejor programa que tiene el Perú con respecto a eso?.

Para Paula fue inevitable no hablar de la denuncia que realizó y donde está siendo investigado Faruk Guillén, el propietario de la casa, donde se habrían realizado los acontecimientos que son producto de una investigación y donde, incluso, ya se dictó impedimento de salida del país a Guillén y también han rendido sus testimonios figuras como Nicola Porcella. "Desde que me pasó eso, yo me encerré en mi casa. Yo no busqué lo que sucedió, pero luego entendí que no tengo por qué quedarme aislada, tengo derecho a estudiar a trabajar en lo que me gusta y por eso estoy acá", dijo a la prensa, luego de participar en la gala.

Acerca de las críticas que aseguran que lo que buscaba, finalmente, era regresar a un programa de televisión, respondió "Lo que me pasó, le puede pasar a cualquier, a un hombre o a una mujer. ¿Y por eso ya no tenemos derecho a trabajara? ¿O sea, si a un trabajador de un Banco le pasa algo similar, ya no puede regresar a su centro de trabajo?. Uno tiene que seguir con su vida. Lo que pasó a mí fue una desgracia. He perdido mucha 'chamba' por todo eso, muchísima. Algunos dirán 'Ah, claro, ya consiguió lo que quería'. Yo decidí entrar a este programa porque quiero seguir en el arte, no me voy a perder esta tremenda oportunidad".

Sobre Faruk Guillén, dijo que no hablaría. "Los abogados se están encargando de eso, porque el proceso continúa. Yo estoy al tanto de las cosas, pero no hablaré para que la gente no diga que estoy viviendo de eso. Ahora, solo los abogados se encargarán de dar detalles, pero claro yo estoy al tanto de lo que pasa. Yo seguiré hasta que se cierre el caso. Ya hice la denuncia, no me voy a echar atrás".