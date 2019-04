Premios Latin Billboard 2019: Hora y canal para ver la fiesta musical

Karol G, Anuel AA, Becky G, Natti Natasha, Anitta, Carlos Vives, Ozuna, J Balvin, entre otros grandes de la industria musical latina se reunirán en los Latin Billboard 2019, cuya ceremonia central se llevará a cabo en Las Vegas, Estados Unidos. Mientras que la cadena Telemundo se encargará de la transmisión en vivo.

Esta edición de los Latin Billboard estará dominada por el género urbano y el cantante Ozuna lidera la lista de nominados al figurar en 23 categorías.

La ceremonia número 26 de los premios Billboard, presentada por la revista del mismo nombre, honrará las mejores grabaciones latinas de 2018 y estará bajo la conducción de la talentosa Gaby Espino.

La gala de los Latin Billboard 2019 será visto por la señal de Telemundo Internacional y bajo los siguientes horarios.

Así mismo, la cadena Telemundo también reveló la lista de artistas confirmados que se presentarán en los Latin Billboard 2019 que incluye a Luis Fonsi, el cantante puertorriqueño Yandel, la estrella colombiana del reggaetón J Balvin, el influyente reggaetonero Nicky Jam, la sensación del flamenco moderno Rosalía y el cantautor jamaiquino de reggae Sean Paul.

Anitta, Anuel, Bad Bunny, Banda MS, Becky G, Carlos Vives, CNCO, Karol G, Marc Anthony, Ozuna, Reik, Romeo Santos, Sebastián Yatra y Wisin también se suman a las presentación musicales, que serán transmitidas por la cadena Telemundo.

Your favorite artists will share the stage at #Billboards2019! ¡Nos vemos en Las Vegas para el mejor espectáculo de la música latina por @Telemundo! pic.twitter.com/n7R0SX4P8d