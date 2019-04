Robert Smith cumple 60 años y anuncia nuevo disco de The Cure

Robert Smith, el icónico vocalista de la banda The Cure tiene doble motivo para celebrar. El cantante británico cumple 60 años este 21 de abril y adelantó que el más reciente disco de la banda ya se encuentra listo.

El líder de la banda británica The Cure confirmó que ya han terminado de grabar su nuevo álbum, el primero después de más de diez años de silencio discográfico.

El último trabajo de la agrupación, considerada una de las más representativas del movimiento gótico, fue el disco 4:13 Dream editado en 2008, por ello, los fanáticos esperan con ansias la nueva producción discográfica.

"Lo hemos disfrutado y ya hemos grabado un nuevo álbum por primera vez en diez años", declaró Robert Smith durante una entrevista en el programa de radio sudafricano The John Maytham Show de Cape Tom.

El líder de The Cure sostuvo que sigue haciendo música "por los motivos correctos" y que no han perdido su esencia a pesar de que pueden cubrir diferentes estilos musicales.

La banda británica se encuentra en su mejor momento. El pasado 29 de marzo, The Cure ingresó al Rock and Roll Hall of Fame y se presentará en julio en el Mad Cool Festival de España.

The Cure se presentará el 13 de julio en el Mad Festival de España. Foto: Difusión

Sobre cómo Robert Smith se convirtió en un ícono del movimiento gótico mundial, esto se dio por influencia de sus padres. Su cabellera despeinda, ojos oscuros y labios pintados de carmesí determinaron el estilo del músico.

En una ocasión el cantante reveló que su padre le dedicaba canciones de cuna con finales terroríficos, de ahí se inspiró para crear Lullaby. La canción fue incluida en el disco Desintegration, pero fue rechazada por Elektra Records, pues según ellos, sus letras oscuras y depresivas invitaban al suicidio.

En esa época, Robert Smith pasaba por una profunda depresión que lo hizo sumergirse en drogas con el LSD, e incluso, se decía que dos adolescentes se habían suicidado al escuchar la música de la banda.

Sin embargo, fue Desintegration el disco que le abrió las puertas de la industria musical a The Cure. David Bowie, Thin Lizzy y hasta los Beatles fueron inspiración del líder oscuro de la banda que primeramente se llamó Easy Cure.

Posteriormenente, junto con Michael Dempsey, Laurence Tolhurst y Porl Thompson, conformaran lo que simplemente llamaron The Cure.

La discografía de Robert Smith con The Cure comprende hasta el momento 14 discos, incluyendo el nuevo álbum, y 41 sencillos, maxis, álbumes en directo, recopilatorios, remezclas y otros experimentos sonoros. "Pornography", "Three imaginary boys", "Kiss me, Kiss me, Kiss me", "The Cure", "Wish", "Faith", entre otros.