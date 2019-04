'La Divaza' pide ayuda en YouTube tras ser golpeado por su expareja [VIDEOS]

El creador de contenidos Pedro Luis Joao Figueira, conocido en la plataforma YouTube como 'La Divaza', publicó un reciente video en el que narra uno de los momentos más difíciles en su vida. El venezolano se confesó ante sus seguidores en la red social para revelar un oscuro pasado que no puede olvidar.

'La Divaza' denunció públicamente a su expareja por violencia física y psicológica, actos que tuvo que soportar en los 10 meses que duró la relación amorosa. El acusado es el actor y modelo mexicano Andrés Aron, con quien posaba en románticas postales para las redes sociales.

El famoso youtuber mostró en el video una serie de pruebas que confirman los maltratos que recibió del hombre que decía quererlo. Incluso, hizo una reflexión de los errores que cometió, manifestando que estuvo "ciego de amor" al permitir los golpes y ofensas.

Él no pidió ayuda en su momento y quiso callar para no crear una mala imagen de Andrés Aron, quien salió a defenderse de la fuerte acusación que ha hecho 'La Divaza'. El youtuber hizo un llamado a sus seguidores para que no permitan este tipo de agresiones.

Contó una anécdota que tuvo con el presunto agresor dentro de una discoteca. Él pasó por su lado y se acercó para saludarlo, pero este terminó empujándolo frente a todos.

Denuncia de 'La Divaza' en YouTube

Actor mexicano Andrés Aron responde a fuerte declaración