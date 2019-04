Rodrigo González ataca a Magaly Medina por sus críticas contra Latina

Rodrigo González y Magaly Medina dejaron atrás la gran amistad que los unía, ya que el conductor de televisión no dudó en responder con fuerza a su 'madrina' tras las fuertes palabras que dedicó contra Latina por el caso de Claudia Meza y la fiesta de Asia.

Como se recuerda, la periodista criticó duramente a su antigua casa televisora por las denuncias que existen sobre la 'fiesta del terror' en Asia y permitir que personas implicadas en los delitos de drogas y abuso sexual puedan dar sus puntos de vista en programas como 'El valor de la verdad'.

La popular 'Urraca' criticó a Latina y sus programas como EVDLV y 'Mujeres al mando' por limpiar la cara de personajes como Faruk Guillén, quien fue acusado por el delito de intento de violación sexual por Claudia Meza, la Miss Trujillo que destapó toda la historia que involucra a Nicola Porcella.

Ante lo sucedido, Rodrígo González decidió no quedarse de brazos cruzados y respondió con fuerza a la ola de ataques: Nosotros desde el día uno llamamos a todos los involucrados, hasta los que no son públicos. (…) La única persona que nunca ha declarado para nosotros ni para ningún otro programa de este canal es Claudia Meza", dijo el conductor de 'Válgame Dios'.

Rodrigo enfatizó que la modelo involucrada en una denuncia tan grave tiene un "contrato de exclusividad" con un solo programa de televisión, refiriéndose a 'Magaly TV, la firme'. “Nosotros escuchamos a todos, nos mandan audios, los ponemos, aparecen más, que los pongan. Lo que no podemos hacer es tomar una posición, porque no somos jueces. La función del entretenedor y del periodista no es tomar partido ni sentenciar ni juzgar ni acusar hasta que la justicia no lo haya hecho”, sentenció el popular 'Peluchín' en vivo.

Como se recuerda, actualmente Rodrigo González y Magaly Medina ha dejado de ser amigos y no dudan en lanzarse fuertes dardos en televisión.