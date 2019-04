Pamela Anderson defiende a Julián Assange, el fundador de Wikileaks [FOTOS]

La que fuera un icono sexual de los 90, Pamela Anderson, convertida ahora en activista por PETA, salió en defensa de su amigo Julián Assange, fundador de Wikileaks, arrestado este jueves 11 de abril en la embajada de Ecuador en Londres, Reino Unido.

Desde que se conoció la detención de Julián Assange, la actriz Pamela Anderson tomó las riendas de su Twitter para publicar hasta más de 10 tweets criticando ferozmente el arresto del periodista.

En el primero de ellos, Pamela Anderson dice estar en shock y cuestiona el actuar de Ecuador y Reino Unido, a este último acusándolo de hacer todo lo que pide América.

La chica Playboy no se amilana y se lanza contra Estados Unidos y su presidente, Donald Trump a quien califica de “egoísta y cruel”, “diablo y mentiroso”.

I am in shock..

I couldn’t hear clearly what he said?

He looks very bad.

How could you Equador ?

(Because he exposed you).

How could you UK. ?

Of course - you are America’s bitch and

you need a diversion from your idiotic Brexit bullshit.