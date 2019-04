Rosalía cantará junto al rapero peruano A. Chal en disco de 'Game of Thrones'

La cantante Rosalía compartirá un tema con el peruano A. Chal en un disco oficial de 'Game of Thrones', el cual reunirá canciones de la banda sonora y música inspirada en la famosa serie producida por HBO.

El álbum recopilatorio titulado 'For The Throne', será lanzado el próximo 26 de abril. Esta producción contará también con colaboraciones de destacados artistas internacionales como A$ap Rocky, Lil Peep, The Lumineers, Mumford&Sons, The National, Sza, The Weeknd, Travis Scott, entre otros.

El rapero A. Chal, de origen peruano y radicado en Estados Unidos no pudo ocultar su emoción por esta buena noticia y decidió compartirla con todos sus seguidores a través de su cuenta oficial de Twitter. "¿Quién está listo?", escribió el peruano junto a un video de un adelanto del nuevo álbum, donde aparecen los nombres de todos los artistas que contribuyeron a la realización del proyecto.

El artista nacional no deja de sumar logros a su trayectoria musical, pues hace poco estuvo en el escenario del festival Lollapalooza en Chile. Esta presentación marcó el debut de rapero en Sudamérica.

El anuncio del disco 'For The Throne' llega a solo unos días del estreno de la octava y última temporada de 'Game of Thrones'. En esta oportunidad, la serie contará con 6 capítulos en los que concluirá la adaptación de las novelas de George R.R. Martin a la pantalla chica.

'Game of Thrones' se ha convertido en la producción más premiada de la historia. En la ceremonia de los premios Emmy en 2018, la serie de HBO se llevó nada menos que 9 reconocimientos, con los cuales amplió su récord de estatuillas a 47.

'Game of Thrones' - Tráiler oficial