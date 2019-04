Eduardo Yáñez rompe su silencio sobre romance con Angélica Rivera [VIDEO]

El actor Eduardo Yáñez por fin se animó a hablar de manera directa sobre los rumores que apuntan a un posible romance con su colega Angélica Rivera, quien hace unos meses confirmó su divorcio del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

El polémico intérprete fue abordado por la prensa mexicana y no le quedó de otra que aclarar las especulaciones de una supuesta relación con la exprimera dama.

"En Youtube dicen que me casé y aquí estoy en mi luna de miel (risas). Pues no (no tengo un romance con Angélica Rivera). Es una mujer a la que quiero y admiro mucho. Siempre ha habido comunicación entre nosotros, somos amigos desde hace 20 años", señaló el actor.

Cabe mencionar que las alarmas de un romance salieron a la luz luego que la que la revista TV y Novelas publicara unas imágenes en las que se apreció a Angélica Rivera abrazada a Eduardo Yáñez bailando y besándolo.

Recordemos que en más de una ocasión se ha dicho que el actor Eduardo Yáñez está enamorado de la actriz tras su participación en la telenovela 'Destilando amor'; sin embargo, el propio famoso se dio a la tarea de desmentir la información y declarar que solamente hay una excelente amistad.

Hace un tiempo, Yáñez declaró que le gustaría volver a trabajar con la popular 'Gaviota'. "Me me gustaría (actuar con Angélica Rivera) definitivamente, así también como con mis otras compañeras. Han sido éxitos muy buenos", contó.

Asimismo, Eduardo confía en que Angélica regresará muy pronto a su trabajo como actriz, pues además tiene muchos deseos de verla en su faceta profesional.