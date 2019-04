Daniela Feijoó, 'Valentina' de Señores Papis, cautiva con su belleza natural en la tv

Daniela Feijoó fue una de las actrices revelación del 2018 debido a su participación en la telenovela “Mi esperanza”, producción que tuvo como protagonistas a Erika Villalobos y a la pequeña Alessia Lambruschini.

Precisamente Daniela interpretó a ‘Silvia’, hija de Elsa Guerra Huayta. En la telenovela producida por Michelle Alexander, Feijoó pasó por difíciles momentos, como un intento de violación.

No pasó muchas semanas para que se diera a conocer que Daniela Feijoó iba a ser parte de otra telenovela peruana, en la que tiene mayor protagonismo.

El pasado miércoles 27 de marzo, la actriz de tan solo 22 años apareció en las pantallas chicas como ‘Valentina’, una joven abogada que trata de defender los intereses de ‘Julián’ (André Silva) en 'Señores Papis', pero que en el camino permite que lo laboral se mezcle con lo sentimental.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Daniela Feijoó se califica como una mujer ‘chancona’ y nada relajada, características que también tiene ‘Valentina’, su personaje en la telenovela protagonizada por André Silva, Aldo Miyashiro y Rodrigo Sánchez Patiño.

“Estoy contentísima, agradecida por la acogida del público y por la nueva oportunidad que me están dando. ‘Valentina’ es todo un reto, porque es un personaje muy diferente a ‘Silvia’. ‘Valentina’ es una abogada que ayudará al personaje de André (Silva)”, expresó. Al ser consultada sobre las similitudes entre ella y su personaje, la joven respondió: “Quizá lo chancona, que no voy a fiestas y no me relajo”.

Daniela Feijoó aseguró que aunque no le crean, ha tocado varias puertas -sin éxito- antes de entrar a la televisión. “Considero que el trabajo de todo artista radica en aceptar ‘no’ por respuestas, en caerte y levantarte. Muchas veces me han dicho que no o me decían: ‘te llamamos’”.

La joven que tiene más de 200 mil seguidores en Instagram señala que convertirse en actriz fue un sueño hecho realidad y considera que para ejercer esta profesión hay que prepararse. “Sí, tienes que estudiar, porque no se puede hacer algo improvisado. Toda persona necesita formarse, para todo es obligatorio estudiar”, resaltó en dicho medio local.

Daniela Feijoó en "Mi esperanza"

Daniela Feijoó en "Señores papis"