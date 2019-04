BTS estrena teaser de 'Boy with luv' junto a Halsey en YouTube [VIDEO]

BTS acaba de lanzar en YouTube el teaser oficial de 'Boy with luv', el video ya supera los 5 millones de reproducciones. Este adelanto es el primer tema del próximo álbum "Map of the Soul: Persona" de la agrupación de Kpop que será presentado este 12 de abril.

En el video musical de "Boy with luv" hace su aparición la cantante estadounidense Halsey lo que sorprendió a las 'Armys'. Para su primer sencillo de este 2019, BTS podría incluir varias colaboraciones con artistas latinos, pero hasta el momento la única confirmada es la joven de 24 años.

Big Hit Entertainment, agencia de BTS, sorprendió a las fanáticas del grupo de Kpop, al lanzar este 7 de abril (media noche del 8 de abril en Corea del Sur) el tráiler de "Boy with luv" de apenas 46 segundos, donde en primer plano luce como protagonista Halsey.

El reciente teaser se suma al primer tráiler de 'Map of the Soul: Persona' lanzado oficialmente el 27 de marzo. En el videoclip presentado en YouTube se pudo ver que el color representativo del tema podría ser el rosado y tierras ya que, tanto como BTS y Halsey, lucen vestidos de este tono.

La trama del videoclip se desarrollara fuera de un teatro y como fondo principal de este primer teaser de "Boy with luv" se ven dos marquesinas, en una figura la palabra "Persona" y en la otra "Love", ambas llenas de color y brillo.

Hasta el momento se conoce que ‘Map of the Soul: Persona’ tendrá cuatros versiones, todas saldrán a la venta el 12 de abril. En esta fecha también se estrena el video oficial de 'Boy with luv'. Por ahora, las fanáticas de la agrupación de Kpop pueden separar el álbum 2019 de BTS en las plataformas de Big Hit Entertainment.

El nuevo álbum de BTS vendrá con photocard exclusivas de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook; un póster por cada entrega y un minibook de acuerdo a la versión adquirida. La pre-orden de 'Map od the Soul: Persona' oscila en 52.70 dólares, y ya se puede solicitar desde Corea del Sur.

Mira aquí el adelanto de 'Boy with luv':