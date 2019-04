Lucho Cáceres ataca a Becerril por cambiar de versión sobre supuesto robo

En medio de la polémica por la repentina muerte de su asesor Igor García Nieto, cuyos restos fueron hallados en un descampado en el distrito de Cieneguilla, el congresista Héctor Becerril sorprendió a más de uno al señalar que él también fue víctima de la inseguridad ciudadana.

El congresista de Fuerza Popular reveló que un delincuente, con arma en mano, lo interceptó para robarle su celular. El hecho habría ocurrido hace tres semanas a las afueras del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, a donde llegó para visitar a su lideresa Keiko Fujimori. “Pretendieron quitarme el celular, no sé con qué intención. Testigo de esto es el miembro de mi seguridad”, aseguró.

El parlamentario Héctor Becerril detalló que el sujeto se acercó a su vehículo, aprovechando que se encontraba con la ventana abierta. “Me pidió mi celular, que en ese momento se cayó en medio del carro y no le pude dar. Entonces, se retiró y regresó, y me golpeó con la cacha del revólver en la cabeza, y me generó una contusión”, dijo.

Asimismo, el fujimorista indicó que su personal de seguridad evitó intervenir al ladrón, debido a que este lo tenía encañonado. “Sin embargo, cuando el sujeto se fue por entre los carros, mi seguridad lo persiguió. Lamentablemente escapó en una motocicleta”, explicó.

Héctor Becerril contó que no acudió a una clínica para atenderse el golpe en la cabeza. Además señaló que no presentó una denuncia ante la Policía ni la prensa, porque “cuando es de Fuerza Popular eso no interesa”.

Sin embargo, los informes policiales presentados por su personal de seguridad no coinciden con la versión de Héctor Becerril, por lo que el congresista de Fuerza Popular tuvo que cambiar su historia este miércoles en una entrevista para ATV.

“Dije que sí saliendo del penal de Chorrillos, no dije que en Chorrillos. Dije saliendo ya de Chorrillos. Yo no me ubico muy bien en las calles. Yo estaba con la ventana abierta, iba con mi celular leyendo informaciones y me apuntan con un arma en la cabeza”, sostuvo el legislador.

“Me piden el celular con palabras de grueso calibre, yo en ese momento, por los nervios, se me cayó el celular, cuando quiero sacarlo de entre los asientos [...] ahí el delincuente retrocede y me da con la cacha de la pistola en la cabeza”, precisó Héctor Becerril.

Ante esas declaraciones, el actor peruano Lucho Cáceres dejó entender que no cree en las palabras de Héctor Becerril, por lo que le dedicó un tajante comentario en su cuenta de Facebook.

“No entiendo por qué no compone reggaetón, con la cantidad de coj****** que habla se haría millonario”, expresó el actor que participa en la teleserie ‘De vuelta al barrio’.

Lucho Cáceres cuestionó a Patricia del Río y Fernando Carvallo

Por otro lado, Lucho Cáceres se refirió a la polémica que se generó en torno a la salida de Josefina Townsend de RPP. Según el actor, la salida de la periodista empobrecerá el programa ‘Ampliación de Noticias’, actualmente conducido por Patricia del Río.

Al irse Josefina Townsend lo que encontraremos ahora en ese programa será condescendencia, pleitesía, indulgencia y sumisión. Lamentable RPP Noticias”, indicó el artista en Facebook.