'Zorro' Zupe le responde a Magaly Medina tras calificarlo de "bicho rastrero"

¡No se quedó callado! Luego que Magaly Medina utilizó las pantallas de su programa para referirse al 'Zorro' Zupe de "bicho rastrero", el panelista aprovechó las cámaras de 'Válgame Dios' para responder a la conductora de ATV.

"Me molesta bastante que me tilden como mentiroso porque es lo que menos soy. Hasta cuando me he ido preso, no ha sido porque he mentido, me metieron a la cárcel porque alguien entendió algo que creyó", sentenció el panelista de espectáculos para las cámaras de Latina.

"No va a venir una disque periodista (por Magaly Medina), que su marido la debe tener mal atendida, a decir tonterías de mí. Así que mejor ponle cadena a este señor antes de hablar cosas de mí", agregó el 'Zorro' Zupe.

Ante este fuerte mensaje en 'Válgame Dios', Rodrigo González 'Peluchín' se rió de la situación y defendió la postura del 'Zorro' Zupe.

Sobre las declaraciones de Magaly Medina hacia el 'Zorro' Zupe

La conductora de 'Magaly TV, la firme' se mostró en la reciente edición de su programa, donde indicó que ella no negoció por el presunto 'ampay' de Sheyla Rojas. La presentadora llamó "bichos rastreros" (al 'Zorro' Zupe) quienes dejaron entrever que ella tuvo un acuerdo con la modelo para que esta le brinde una entrevista a cambio de no sacar dicha exclusiva.

"Se aprovechan que yo no he estado, que me fui a celebrar mi cumpleaños, que dejé programa grabado (...) ¿Pero por qué se aprovechan esos bichos rastreros en lanzar mentiras sin fundamento y van por ahí hablando que hablando, hablando (...) y van diciendo que yo me he guardado un 'ampay' de Sheyla Rojas?", señaló Magaly Medina al inicio de su programa.

"Para empezar aclaremos esto, ¿Sheyla Rojas y yo cuándo diablos hemos sido amigas? Como habrán visto, cuando tengo que decir las cosas no me interesa si eres familiar de quien seas o amigo de quien seas. Si tuviera un 'ampay' de Sheyla Rojas, ustedes creen que lo voy a negociar, que lo voy a cambiar por una entrevista telefónica que me dio la vez pasada", añadió la periodista.