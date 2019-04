Kangin de Super Junior y otros ídolos son vinculados al 'Escándalo sexual de Kpop' [VIDEO]

Durante la última edición de "One Night in TV" del canal de televisión coreano SBS emitió un nuevo informe sobre el caso 'Burning Sun (Escándalo sexual que involucra a diversos artistas del Kpop) y mencionó tres nuevos nombres que también habrían sido parte de los polémicos chats sexuales que incriminan a Jun Joon Young y Seungri de BIGBANG.

Los presuntos nuevos cómplices de este caso que envuelve cargos por drogadicción, violación sexual y distribución de pornografía ilegal serían: Kangin de Super Junior, Jinwoon de 2AM y el famoso modelo coreano Lee Chul Woo. Al respecto, las agencias de estos artistas se pronunciaron:

La agencia del cantante de 2AM indicó: "Jinwoon está en el ejército. Todavía no lo han trasladado a una base. Está en el centro de entrenamiento, así que tardará un poco en confirmarlo. No sabíamos que estaban familiarizados fuera del rodaje. "

La agencia de Lee Chul Woo declaró: "No hay nada confirmado. No lo sabemos. Estamos investigando el asunto, pero no hemos recibido ninguna declaración clara al respecto".

Mientras tanto, la agencia de Kangin de Super Junior no respondió a las llamadas de los productores. Este integrante del grupo de Kpop fue suspendido y no se encuentra realizando actividades con el grupo desde hace más de un año. Incluso se ha hablado que ya no pertenecería a la agrupación de SM.

Cabe mencionar, que esta información todavía no ha sido corroborada por la Policía de Corea del Sur, por lo que las investigaciones siguen su proceso.

Fuente de información en Allkpop

Seungri se declara culpable

"Nuevamente, agacho la cabeza para pedir disculpas a todas los ciudadanos coreanos y a las personas que pudieron ser dañadas por mí culpa. Ya no hablaré más, participaré diligentemente en la investigación con respuestas sinceras", fueron las declaraciones del cantante de BIGBANG.

Jung Joon Young confiesa sus crímenes

"Pido perdón a todas las mujeres que aparecen en las grabaciones que fueron víctimas de esta horrible verdad cuando el incidente ha salido a la luz, y con las muchas personas que deben estar enojadas por la situación en la que no pueden contener su decepción y asombro", fueron las declaraciones del actor Jung Joon Young.