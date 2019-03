La 'Chama' revela que volvió a hablar con la esposa de Christian Cueva [VIDEO]

La modelo Alexandra Méndez, la 'Chama' volvió a pronunciarse sobre la polémica que surgió luego de que en el 'Valor de la Verdad' que el futbolista Christian Cueva la afanaba por Whatsapp cuando ya estaba casado con Pamela López Solórzano.

Según dijo en declaraciones al diario Ojo, la ex chica reality no teme a una posible demanda del jugador del Santos de Brasil, ya que asegura tiene las pruebas necesarias para sustentar las afirmaciones que hizo en el programa conducido por Beto Ortíz.

"Él tiene que salir a defenderse, tiene que decir 'algo' y ese algo es decir que saldrá a demandar. Lo entiendo, pero tampoco vana desacreditar porque yo tengo las pruebas, y aunque no las voy a sacar en un programa de espectáculos, lo voy a sacar con mi abogado, si es necesario, si ellos se atreven a hacer algo", refirió. No tengo miedo a una demanda porque pasé un polígrafo, tengo las pruebas y él sabe la verdad, no temo a nada", aseveró de manera contundente.

Además de ello, la 'Chama' sorprendió al asegurar que volvió a tener comunicación con Pamela López. Sin embargo, se negó a revelar una sola palabra sobre lo que se dijeron.

"Yo también hablé con la esposa de él (Christian Cueva). pero no voy a decirlo porque la respeto a ella como mujer y me solidarizo con ella, es algo privado de mujer a mujer, no tengo por qué bociferarlo con una persona que no es pública, y con una persona que me pareció súper buena persona", precisó Alexandra Méndez.

La 'Chama' cuenta cómo la afanaba Christian Cueva