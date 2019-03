Sheyla Rojas tras beso de Doménica y Pedro: "Fue una buena decisión no haberme casado"

Sheyla Rojas rompió su silencio luego del polémico 'ampay' entre Doménica Delgado y Pedro Moral. La conductora de 'Estás en todas' tuvo un enlace telefónico con el programa que encabeza Maju Mantilla para aclarar la situación que la pone, nuevamente, en boca de todos.

La rubia indicó que desde que ambos decidieran culminar su romance, acordaron que ninguno hablaría del otro. Pero en esta ocasión, la ex de Patricio Parodi hizo fuertes revelaciones en torno a su vida íntima.

"Definitivamente es un tema que me salpica porque es mi ex pareja y la persona con la que me iba a casar y por todos lados me están preguntando, no es fácil", fueron las primeras palabras de Sheyla Rojas.

"Si bien tomamos la decisión de dejar las cosas de ayer, también decidimos no opinar de lo que él haga ni el opinar de lo que yo pueda hacer. Cada uno es libre de hacer lo que uno quiere con su vida", expresó Sheyla Rojas al programa 'En Boca de Todos'.

En esa misma línea, la presentadora de espectáculos manifestó que su ex es libre de hacer lo que le apetezca con quien sea.

"Lo que yo pueda pensar o decir sobre eso no es importante, porque él es libre de hacer con su vida lo que le plazca y yo también. Lo único que puedo decir es que sea feliz con las cosas que él puede hacer", indicó Sheyla Rojas.

No obstante, antes de concluir la entrevista, la ex de Pedro Moral aceptó que el no haberse casado fue una de las mejores cosas que le pudieron suceder.

"Al final el tiempo y la vida me dio la razón y creo que a él también. No voy a juzgarlo. El tiempo me demostró que fue una buena decisión no haberme casado. Es algo que no me tiene triste ni molesta", aseveró la presentadora de 'Estás en todas'.

Sheyla Rojas realizó fuertes declaraciones sobre Pedro Moral